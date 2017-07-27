日本股市：日经指数早盘震荡微涨，任天堂股价触及四周高位

路透东京7月27日 - 日本日经指数周四早盘震荡微升，受到美股三大指数刷新收盘纪录提振，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀放缓表达担忧；任天堂股价飙升，因之前公布的获利强于市场预期。

日经指数开盘下跌，但随后扳回跌幅，早盘收高0.22%至20,093.41点。

美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。但同时还表示，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑。

“美联储的决议首次看来暗示了鸽派基调，美元随之下跌。美国长期公债收益率料将处于守势，这将有利于日本股市，”乐天证券首席策略师Masayuki Kubota称。

“日经指数一段时间内可能将守在20,000点关口附近的窄幅区间。”

分析师还称，随着日企公布4-6月财报，市场暂时将关注个股业绩。

任天堂早盘收涨6.6%，此前触及四周高位，按成交额计为交投最热络的个股。此前该公司公布，第一季重返获利，优于分析师预估，因市场对其Switch游戏机需求旺盛。

银行和保险类股表现逊于大盘。三菱日联金融集团(MUFG) 跌0.6%，三井住友金融集团下滑0.9%，第一生命控股下挫0.8%。

东证股价指数涨0.4%至1,627.23点。(完) (编译 刘秀红/于春红; 审校 孙茉莉/许娜)