日本股市：日经指数温和收高，受乐观的央行短观调查带动

路透东京7月3日 - 日本股市周一温和收高，受乐观的日本央行短观调查及美元兑日圆走稳提振，但日本执政党在东京地方选举中失利，抑制了投资者的风险偏好并打压了大盘涨势。

备受关注的日本央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

但东京都议会选举结果打压市场整体人气。日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，这表明安倍晋三今后将面临困境；此前因出现徇私丑闻，安倍的支持率大幅下跌。

日股日经指数收高0.1%报20,055.80点。

市场观察人士指出，执政党的挫败短期内会给海外投资者对日股的兴趣带来负面影响。

“安倍晋三的支持率一直在下降，这一选举结果令人气进一步恶化。”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示，“话说回来，虽然执政党在东京都选举中受挫，但安倍政府还不太可能很快寿终正寝，因此目前海外投资者料将不会根据这个选举结果改变他们的投资组合。”

出口商类股周一大体稳健，因美元兑日圆涨0.2%至112.58日圆。

丰田汽车涨1.0%，斯巴鲁攀升1.7%，Panasonic涨0.7%。

工业废料处理公司Daiseki跳涨6.9%，跑赢大盘，此前该公司公布3-5月季度营业利润大增25.2%。

东证股价指数涨0.2%至1,614.41点，JPX日经400指数涨0.2%至14,376.53点。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 汪红英/王颖)