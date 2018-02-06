日本股市：日经指数点数跌幅为2016年6月以来最大，因美股挫跌

路透东京2月6日 - 日本股市周二创下2016年6月以来最大单日点数跌幅，美股上交易日挫跌，因担心美债收益率走升及通胀可能回升。

日股日经指数收跌4.73%至21,610.24点，百分比跌幅为15个月来最大，且跌至10月20日以来最低收位。

以下跌的点数来看，则是2016年6月以来最大。

日经波动率指数跳升52%至31.02，稍早一度升至2016年6月以来最高35.34。

东证股价指数重挫4.4%至1,743.41点，有31.6亿股换手，创2016年11月以来最大交易量；成交金额跳升至5.6万亿(兆)日圆，创2013年5月以来最高。

“日圆升值导致日经波动加剧。这是日本的不幸。日圆升值会吞噬日股市场的价值，带来双重打击，”AMP Capital投资策略主管Shane Oliver表示。“股市人气转空之际，日圆升值对日本出口商而言不是好事。日经指数表现将自此持续落后。”

美元下跌0.3%至108.73日圆，引发日本企业获利的疑虑。

美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。指标标准普尔500指数和道琼工业指数均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅，因期待以久的从纪录高位回落的跌势加剧。

日本市场也无法幸免。日股上月曾触及26年高位，受去年首相安倍晋三连任、全球增长稳健与本地企业强劲的获利预期提振。

“目前投资者正在解除风险持仓，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示，“大家现在纷纷撤出风险资产，目前我们无法判断这是否为暂时性现象。”

他也表示，日经指数目前的支撑在200日移动均线切入位20,938点。

东证股价指数所有33个类股都下跌，权重股跌幅尤深。

软银大跌4.9%，迅销(Fast Retailing)重挫5.5%。

出口股也不支倒地。安川电机暴跌7.7%，任天堂重摔5.2%。

市场人士预期，日本央行可能会买进上市交易基金(ETF)来护盘。

日本央行周一买进731亿日圆(6.72亿美元)的ETF。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 孙茉莉/王洋)