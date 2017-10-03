日本股市：日经指数盘中创两年高位，尾随美股升势

路透东京10月3日 - 日本股市周二早盘触及两年新高，尾随美股因数据显示美国经济基本强劲所带动的升势；同时日圆贬值亦协助整体人气。

日经指数早盘收升0.77%至20,558.23点，盘中一度涨至20,582.26点，为2015年8月以来最高。日经指数若来到2015年6月创下的高位20,952.71上方，则将是1996年以来最高。

东证股价指数早盘收升0.45%至1,681.14点，盘中高见1,683.84点，亦为2015年8月以来最高。

美国股市周一为第四季开了个好头，三大股指均创纪录收盘新高上，此前公布的美国9月制造业活动指数急升至13年半高位。

市场人士称，投资者转而关注市场内的正面因素，譬如美国经济强劲；同时在上月困扰市场的美朝地缘政治紧张局势也暂时消退。

“既然目前(在两个方面)都没有明显的变化，因此近期烦扰市场的主要忧虑一直在消退，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“市场因日圆疲软而受到鼓舞，同时也更关注日本大选的进展和更多相关消息。”

防御和出口类股均上涨，三井不动产上扬2.4%，三菱地所涨1.4%，制药企业卫材升1.9%，本田汽车和发那科(Fanuc)分别涨1.0%和1.6%。

与此同时，Asatsu-DK跳涨逾18%，此前美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)一表示，拟以1,520亿日圆(13.5亿美元)收购Asatsu-DK。(完) (编译 戴素萍/郑茵 审校 杜明霞/于春红)