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日本股市：日经指数盘中触及21年新高，权重股迅销大涨而神户制钢挫跌
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2017年10月13日 / 凌晨2点39分 / 9 天内

日本股市：日经指数盘中触及21年新高，权重股迅销大涨而神户制钢挫跌

1 分钟阅读

路透东京10月13日 - 日本日经指数周五微涨，触及21年新高，受到指数权重股日本迅销(Fast Retailing)提振；而神户制钢抛盘仍在继续，因围绕其数据造假丑闻的担忧蔓延至海外。

交易商称，对整体市场而言，对于执政联盟将在本月稍晚赢得大选的持续预期支撑人气。

神户制钢跌逾8%，此前日经报导称超过30家非日本客户受到该公司数据造假影响。

该报还报导，神户制钢核心钢铁产品业务的质检数据也存在造假。

日经指数开盘持平，在平盘上下波动，早盘收涨0.23%至21,003.50点。

“这是大选行情，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

媒体预测显示，安倍晋三领导的执政联盟料在10月22日日本众议院选举中获得接近三分之二的多数席位。

权重股迅销(Fast Retailing)对日经指数涨幅贡献最大，该股大涨3.5%。

金融股下滑，其中三菱日联金融集团(MUFG)下跌1.1%，保险公司损保控股跌1.97%。

汽车类股也表现不佳，丰田汽车跌0.79%，本田汽车跌0.97%。

东证股价指数小幅下滑0.05%，至1,699.25点。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 戴素萍/于春红)

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