日本股市：日经指数触及21年新高，有望连续第13日收高

路透东京10月19日 - 日本股市日经指数周四早盘上升，触及21年新高，而且有望连续第13日收高，受益于全球股市升势和日圆走软支撑投资者信心。

日经指数盘中上升0.3%至21,430.66点，稍早触及1996年来最高水准21,464.82点。如果今日收高，则将为连续第13日上升，创1988年来最长连涨记录。

美国股市道琼工业指数周三首次收在23,000点大关上方，受国际商业机器(IBM)股价跳涨推动，此前IBM暗示将恢复营收增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.05%，接近周二触及的十年高位。

“外资的风险胃纳因全球股市上涨而回升。过去两周他们都在大举买入日股，”乐天证券首席全球策略师Mutsumi Kagawa说道。

Kagawa称，本周末执政联盟将赢得大选的预期，亦持续提振市场人气。

美元兑日圆隔夜上涨0.6%后，目前持稳于112.930日圆，提振了出口类股。Tokyo Electron涨1.0%，Panasonic涨0.9%，本田汽车涨0.7%。

金融类股已收复失地，第一生命控股升1.5%，T&D控股上扬0.8%，三菱日联金融集团(MUFG)攀升1.3%。

东证股价指数涨0.4%，报1,730.83点。 (完) (编译 杜明霞/王琛；审校 许娜/龚芳)