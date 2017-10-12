日本股市：日经指数触及21年高点，受美股创纪录新高提振

路透东京10月12日 - 日本股市日经指数周四触及逾20年来的最高位，因美股创纪录新高，以及媒体预测执政党有望在本月晚些时候的大选中胜出。

日经指数收涨0.4%，报20,954.72点，盘中一度升至1996年12月以来的最高水准20,994.40点。

东证股价指数涨0.2%至1,700.13点，此前一度触及2007年7月以来的最高位1,703.67点。

美国股市周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，标普500指数的板块走势显示投资者青睐所谓的防御类股。有关一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人的报导扶助股指收盘接近日内高位。

媒体预测，日本首相安倍晋三领导的执政联盟料在10月22日日本众议院选举取得令人意外的重大胜利，令投资者相信“安倍经济学”举措将持续，这亦扶助人气。

“所有民调结果都一致，安倍所在政党取胜的可能性很高，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“他已经可能会赢，但比预期更大的胜利将助他坚持自己的计划。”

不过日经指数距离1989年12月触及的纪录高位38,915点仍很远。

“我认为本周很难突破21,000点，但如果下周触及该水平，我不会感到意外，”藤户则弘补充说。

日本神户制钢小升0.5%。该公司因数据造假丑闻令股价本周累计重挫逾35%。

东芝股价大涨3.8%，日本经济新闻周三报导称，东芝即将被移出东京证交所特别观察名单。

JPX日经400指数涨0.2%至15,005.17点。(完) (编译 侯雪萍/杜明霞/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林/于春红)