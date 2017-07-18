日本股市：日经指数跌至逾一周低点受周期性股票拖累；东芝股价大涨

路透东京7月18日 - 日股日经指数周二早盘跌至逾一周低点，因日圆走强打击人气，导致周期性股票下跌；东芝大涨，有消息称一家美国对冲基金已增持东芝股份。

日经指数早盘收盘跌0.63%至19,991.86点；美元兑日圆跌至两周低点112.13，在一周前触及近四个月高点114.495后失去了动能。

日经指数盘中触及7月7日以来最低水准19,943.14点。

“美债收益率似乎已经触顶，美元兑日圆正在走软，这拖累了日股，”瑞银证券财富管理执行董事Toru Ibayashi称。

东芝股价一度跳涨8.7%，至251.7日圆。此前美国对冲基金Greenlight Capital称已增持东芝股份，而且美国一法庭推迟裁决是否按西部数据(WD)WDC.O要求暂时阻止东芝出售闪存芯片业务。出售该业务的交易金额达180亿美元。

Greenlight称，东芝解决与西部数据有关闪存业务出售的法律争端后，价值可能高达每股400日圆。

金融股下跌，三菱日联金融集团(MUFG)下挫2.2%，三井住友金融集团下滑1.3%。

汽车股走弱，丰田汽车跌1.2%，本田汽车跌1.4%。

武田药品工业逆势上涨2%，此前美国一家法院裁决武田癌症药品Velcade的专利权有效。

东证股价指数跌0.6%，至1,616.34点。JPX日经400指数跌0.6%，至14,382.28点。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王丽鑫/高琦)