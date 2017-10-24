日本股市：日经指数连涨16天，受对大型股的买兴支撑

路透东京10月24日 - 日本股市日经指数周二连续第16天上涨，创最长连涨纪录，受对大型股的买兴支撑，但安川电机挫跌，因投资者对该公司不佳的财测感到失望。

日经指数上涨0.5%，报21,805.17点，该指数盘中有部分时间在平盘下方游走。

日经指数创出21年新高，因首相安倍晋三的执政联盟在周日选举中胜出，继续支撑市场信心。

美元兑日圆小升0.1%至113.55，向周日大选后触及的三个月高位114.10靠近。

“对全球经济复苏的期待加上美股走坚，令基金经理大举买入日股，”SMBC日兴证券投资研究部门总经理Chihiro Ohta说。

还有交易员表示，投资者还在考虑新任美联储主席上台后，美国的货币政策有什么变化，以及安倍政府会采取什么样的新经济政策。

美国总统特朗普表示，他“非常，非常接近”对美联储主席人选做出决定 。

包括出口股在内的大盘股上涨，丰田汽车上涨0.7%，村田制作所收升1.8%，任天堂上涨0.9%。

银行股吸引买盘，三菱日联金融集团(MUFG)上涨1.6%，瑞穗金融集团上涨1.2%。

安川电机跳水3.6%，成交量排名第七高。该公司上调了全年经营利润预估，但投资者还是感到失望，因新的财测未能超越市场预期。

日本东证股价指数(TOPIX)收高0.7%至1,756.92点。(完) (编译 白云/王洋; 审校 王颖/张明钧)