日本股市：日经指数重挫3%，美国对钢铁和铝征关税消息打压汽车类股

路透东京3月2日 - 日股日经指数周五下跌近3%，至两周半低点，美国总统特朗普称美国将对进口钢铁和铝征收关税后，钢铁制造商和汽车制造商受挫。

日经指数早盘收跌2.89%至21,097.35点，此前低见21,088.96，为2月14日以来最低。该指数本周迄今跌3.6%。

钢铁和铝企业股价重挫，此前特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

“三个坏消息打击了日本股市，”瑞银证券日本的财富管理主管Toru Ibayashi表示，他指的是强势日圆、对下一财年公司获利的担忧，以及钢铁和汽车领域可能受到伤害。“这些因素对日本股市不利，正在驱离外资。”

他认为日经指数的下档支撑位在20,000点。

“现在该指数还不会跌到这个水平。该指数可能会在触及21,000点时反弹，但我认为今年某个时候它会跌至20,000点，”Ibayashi说。

铁矿石和钢铁类股大跌3.27%，是表现最差板块。新日铁住金挫跌4.19%，JFE Holdings挫跌3.54%。

铝制品生产商UACJ Corp下滑2.1%.

作为钢铁和铝主要用户的汽车厂商也遭遇抛售。

本田汽车大跌3.84%，丰田汽车下滑2.58%，斯巴鲁(Subaru)下挫2.71%，日产(Nissan)汽车下跌1.52%，马自达挫跌2.88%。

东证股价指数下挫2.21%至1701.70点。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/张涛)