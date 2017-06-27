日本股市：日经早盘微升并盘旋在两年高位附近，日圆走软提振出口股

路透东京6月27日 - 日股日经指数周二早盘微升，盘旋在两年高位附近，因日圆走软扶助出口股上扬，金融股也从周一的跌势中反弹。

日经指数早盘收升0.3%报20,213.62点，稍早高见20,250.10点。该指数盘旋在上周高点20,318.11附近，这也是2015年8月以来最高水准。

美元周二持坚，兑日圆升至逾一个月高位，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后是否会坚持她对经济前景的乐观看法。

美元兑日圆报112.03，为5月24日以来最高位。

交易员称，由于国内外市场都没有重大影响因素，成交量或将较低。周一，东京证交所一部成交量为13.96亿股，是近一个月最低水平。

“基本人气不差，但投资者很难找到方向，除了日圆疲弱之外没有其他重大催化因素，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

出口商类股上扬，丰田涨0.79%，Panasonic大涨1.56%，佳能涨0.67%。

瑞穗金融集团涨0.66%。

高田没有成交。

东证股价指数涨0.4至1,618.93点，JPX-日经400指数涨0.46%至14,396.74点。(完) (编译 李爽/王颖；审校 王兴亚/戴素萍)