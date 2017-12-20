日本股市：早盘下跌受建筑类股拖累；日本显示器跳涨

路透东京12月20日 - 日本股市周三早盘下跌，建筑类股继续受打压，因部分建筑企业卷入了串通投标的丑闻；日本显示器公司(JDI)跳涨，因有媒体报导称，该公司正在讨论三家中国面板厂商对该公司的一笔投资。

日经指数早盘收跌0.06%至22,853.23点。

建筑分类指数下跌1.0%，再度成为跌幅最大的类股，大成建设大跌3.89%%，之前日本经济新闻报导称，该建筑公司曾要求同业大林组不要竞标一项磁悬浮高铁项目。

该报导称，大成建设之前要求大林组不要竞标价值800亿美元的磁悬浮高铁项目，称其与另一家业者鹿岛建设计划拿下该项目。最终这两家公司如愿以偿。

大林组股价下滑0.8%，鹿岛建设重挫2%，清水建设挫低2.2%。

房地产股票也表现落后。三井不动产下滑1.6%，三菱地所跌1.4%。

金融类股则逆势上扬，受到美债收益率上扬的提振。三菱日联金融集团(MUFG)上涨1.6%，第一生命控股涨1.9%。

另外，日本显示器公司(JDI)股价大涨逾6%，日本共同社报导，资金短绌的日本显示器公司正在讨论有关京东方等三家中国面板厂商对该公司逾2,000亿日圆(18亿美元)的一笔投资。

东证股价指数涨0.18%，至1,818.47点。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 陈宗琦/杜明霞)