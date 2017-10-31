日本股市：早盘下跌，因税改相关报导拖累美股下跌

路透东京10月31日 - 日本股市日经指数周二早盘下跌，受美股下跌拖累，因之前有报导称，美国国会议员讨论逐步下调企业税，比之前预期的步伐要慢。

日经指数早盘收盘跌0.4%至21,933.52点。周一收盘持平，盘中触及21年高位。

美国股市周一从纪录高位水准回落，之前有报导称，美国国会议员正在讨论未来几年内逐步推出倍受期待的下调企业税计划。

投资者也在密切关注本周的央行会议。

日本央行料将在周二结束的两日会议上维持政策不变，预计美联储也将在周三结束的两日会议上维持现状。

日圆略有走强也打击日股人气。美元兑日圆跌0.1%至113.10。

美债收益率下滑后金融股走软，日本股市银行股跌1.44%，证券类股跌 1.25%。

任天堂跳涨4.3%。此前一天该公司将其全年营业利润上调近一倍，因游戏机主机Switch供应短缺的情况开始缓解。

富士通涨1.69%，日经报导称，富士通与中国联想集团最早料将在本周宣布达成最终协议，整合二者的个人电脑(PC)业务。

软银大跌4.9%，消息人士称该公司和德国电讯针对合并Sprint Corp与T-Mobile US Inc的谈判陷入僵局，因双方对于彼此应该在合并后的新实体持有多少股权有歧见。

东证股价指数跌0.41%至1,763.64点，JPX-日经400指数跌0.5%至15,599.79点。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞/张涛)