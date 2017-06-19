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2017年6月19日 / 凌晨3点27分 / 2 个月内

日本股市：早盘升至一周高点，但野村不动产控股大跌13%

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京6月19日 - 日本股市周一上涨，美元/日圆上涨助推了股指期货的买盘。野村不动产控股在宣称该公司不再考虑让日本邮政入股的计划后，股价跳水。

日经指数早盘收高0.6%，报20,062.19点。

美元/日圆涨0.2%，推动投资者对股指期货的买兴。

“投资者今天买入股指期货...今天的交易更多是由期货驱动，而非个股交易驱动，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

美元兑日圆上涨0.1%至110.955，提振了美国股指期货，这有助于支撑亚洲市场的风险偏好。

“人们还预计，美国股市今天稍晚开市时将表现更好，”Miura表示。

日经指数交投在逾一周高点，高于重要心理关口20,000点，此前市场消化了日本央行上周五维持政策不变的决定。

在美联储升息以及日本央行政策会议之后，交易商称市场本周没有重大交投诱因，但是将继续关注美国的经济数据。

野村不动产控股表现不及大盘，股价重挫13%，此前该公司证实不再考虑让日本邮政入股的计划，证实了周末的媒体报导。

东证股价指数早盘收高0.6%至1,605.73点，JPX-日经400指数涨0.6%至14,286.43点。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 高琦/王洋)

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