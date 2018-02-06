日本股市：早盘大跌5%至近四个月低点，受美股隔夜暴跌拖累

路透东京2月6日 - 日股日经指数周二早盘大跌5%触及近四个月低点，美国股市周一暴跌，创四年来最惨跌势，因投资者担忧公债收益率上涨和通胀可能攀升。

日经指数早盘大跌5.3%至21,490.63点，创10月20日以来最低水准。

标普500指数和道琼工业指数隔夜均下跌逾4%，均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅，道琼工业指数一度大泻1,600点，创下史上最大盘中点数跌幅。

日本市场也无法幸免。日股上月曾触及26年高位，受去年首相安倍晋三连任、全球增长稳健与本地企业强劲的获利预期提振。

“目前投资者正在解除风险持仓，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示，“大家现在纷纷撤出风险资产，目前我们无法判断这是否为暂时性现象。”

他也表示，日经指数目前的支撑在200日移动均线切入位20,938点。

东证股价指数所有33个类股都下跌，保险类股、以及机械和电子元件制造商等出口股，所受冲击最大。

保险类股T&D控股重挫7%，第一生命控股下跌7.4%。

指标企业同样失守，丰田汽车跌3.7%，本田汽车挫跌4.4%，索尼下滑4.2%，任天堂重挫5.2%。

市场参与者预计日本央行周二将买入上市交易基金(ETF)来护盘。

东证股价指数大跌4.6%报1,740.32点。(完) (编译 汪红英/陈宗琦；审校 张荻/李婷仪)