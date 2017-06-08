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2017年6月8日 / 凌晨3点33分 / 2 个月前

日本股市：早盘小升，但全球重大事件出炉前谨慎情绪弥漫

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京6月8日 - 日本股市日经指数周四早盘上升，因日圆脱离近期高位且此前美股小涨，但市场参与者在重大事件前仍保持警惕。

日经指数早盘收高0.05%报19,993.97点。

“我们正在20,000点上下的一个区间内波动，”Ichiyoshi Asset Management首席基金经理Mitsushige Akino表示，并指出上周日经指数突破两万点大关，触及2015年8月来最高。

英国选民将进行大选投票、欧洲央行举行例行政策会议，以及美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四稍晚将于参议院提供证词。

“这三大事件增添了一些宏观指标或潜在的催化剂，”瑞士信贷日股销售主管Stefan Worrall表示。

“去年英国退欧公投影响日本周五交易日走势，大家记忆犹新。这虽然冲击的因素的规模与可能性不可同日而语，但其结果并不明朗，”他表示。

东芝早盘收涨4.5%，此前消息人士对路透表示，该公司计划下周公布一个收购其半导体业务的买家。

全球第四大广告商电通下挫2.8%，该公司周三公布5月净营收同比下跌6.8%。

东证股价指数上涨0.1%至1,598.21点，JPX-日经400指数也上涨0.1%至14,238.76点。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/孙茉莉)

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