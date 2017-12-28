日本股市：早盘小幅收高，但银行股疲软令涨幅受限

路透东京12月28日 - 日股日经指数周四早盘小幅收高，银行股疲软抵消了工业股涨幅扩大的影响，年末前交易活动降温。

日经指数早盘收涨0.15%至22,945.67点。东证股价指数基本持平，涨0.01%至1,829.99点。

周五是2017年最后一个交易日，日经指数全年涨幅有望超过20%。

表现较强劲的板块包括纺织，涨0.6%；钢铁，涨0.6%；以及有色金属，涨0.7%。

银行指数跌0.7%，三菱日联金融集团(MUFG)跌1.3%。

出光兴产跌1.8%。该石油公司的创办家族称，已进一步增持出光兴产股权约0.5个百分点至28.5%左右。日前出光兴产一名发言人表示，将与昭和壳牌石油合并管理主要业务，追求两家公司合并，但此一计划遭到核心投资人--出光兴产创办家族的大力反对。

日本板硝子跌3.1%，该公司昨天下调了财年净利预期。

周四稍早公布的数据显示，日本11月工业生产增幅高于预期，企业预计12月工业生产进一步增长，因强劲的海外需求继续支撑工厂活动和整体经济增长。这给市场人气带来支撑。

另外，周四公布的资本流动数据显示，12月23日止当周外资转为买超日股。(完) (编译 王灿/刘秀红；审校 于春红/张涛)