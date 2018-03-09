日本股市：早盘触及逾一周高位，因朝鲜紧张局势有所缓和

路透东京3月9日 - 日本股市周五早盘升至逾一周高位，跟随亚洲股市整体涨势，因美国总统特朗普同意与朝鲜(北韩)领导人金正恩会面后，围绕朝鲜的紧张局势有所缓和。会面可能定在5月之前。

这一消息提振投资者风险偏好，推动多数板块上涨；不过防务相关板块下滑。

特朗普对贸易关税问题的立场相较预期有所软化，缓解了对贸易战的担忧，亚洲市场也受到支撑。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。

日经指数盘中一度大涨2.4%至1,884.45点，创3月1日以来高位，之后缩减涨幅，早盘收高0.87%报21,554.67点。

该股指本周迄今涨1.8%。

“去年由于朝鲜发射导弹，相比其他地区的资产类别而言，日本市场人气相对脆弱，因此两国领导人将会面的消息非常正面，至少短期来看是这样，”大和证券一位资深技术分析师Hikaru Sato表示。

“但会面成果还不好说...朝鲜之前对核计划立场强硬。市场仍不能充分确信讨论是否会顺利进行...。”

周五上涨股包括大市值股，例如迅销(Fast Retailing)和软银集团分别涨1.5%和1.6%，大金工业扬升2.3%。

保险股也受到追捧，T&D控股和损保控股分别涨1.6%和2.3%。

国防设备类股下跌，石川制作所重挫11%，丰和工业亦大跌11%。

东证股价指数涨0.6%报1,719.97点。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 陈宗琦/高琦)