FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
日本股市：盘中扳回早前失地而走稳，美国科技股下跌的拖累减轻
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月13日 / 凌晨2点26分 / 2 个月前

日本股市：盘中扳回早前失地而走稳，美国科技股下跌的拖累减轻

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周二盘中削减稍早跌幅并走稳，因美国科技股重挫带来的冲击开始消退。

日经指数微跌0.05%至19,899.14点，开盘后不久曾跌至19,850.86点。

该股指周一收低0.5%，追随美国科技类股上周五的大跌。

纳斯达克指数周一延续上周五颓势，因科技股受苹果拖累走低。

日经指数周二盘初第一反应便是下跌，但最终还是收复了失地。

“由于一些个股表现强劲，国内股市根基相对较强，帮助大盘消化了外部负面压力，”三井住友资产管理的首席分析师Hitoshi Ishiyama称。

“一些美国科技股正经历不可避免的调整，同时保持着正面前景，这样的看法也减轻了国内市场受到的影响。”

公共事业、制药以及其他防御类股票表现相对较好。

东芝延续上日涨势，最高上涨4.5%至344日圆，创2016年12月以来最高价。

鸿海(富士康)集团董事长郭台铭周一对路透表示，在鸿海牵头的对东芝芯片业务的收购中，苹果、戴尔和金士顿为收购财团的成员。

东证股价指数涨0.2%至1,595.10点。JPX日经400指数涨0.2%至14,201.85点。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 戴素萍/王兴亚)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below