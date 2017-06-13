日本股市：盘中扳回早前失地而走稳，美国科技股下跌的拖累减轻

路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周二盘中削减稍早跌幅并走稳，因美国科技股重挫带来的冲击开始消退。

日经指数微跌0.05%至19,899.14点，开盘后不久曾跌至19,850.86点。

该股指周一收低0.5%，追随美国科技类股上周五的大跌。

纳斯达克指数周一延续上周五颓势，因科技股受苹果拖累走低。

日经指数周二盘初第一反应便是下跌，但最终还是收复了失地。

“由于一些个股表现强劲，国内股市根基相对较强，帮助大盘消化了外部负面压力，”三井住友资产管理的首席分析师Hitoshi Ishiyama称。

“一些美国科技股正经历不可避免的调整，同时保持着正面前景，这样的看法也减轻了国内市场受到的影响。”

公共事业、制药以及其他防御类股票表现相对较好。

东芝延续上日涨势，最高上涨4.5%至344日圆，创2016年12月以来最高价。

鸿海(富士康)集团董事长郭台铭周一对路透表示，在鸿海牵头的对东芝芯片业务的收购中，苹果、戴尔和金士顿为收购财团的成员。

东证股价指数涨0.2%至1,595.10点。JPX日经400指数涨0.2%至14,201.85点。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 戴素萍/王兴亚)