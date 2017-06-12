日本股市：科技股引领日经指数下跌，但东芝大涨

路透东京6月12日 - 日本股市日经指数周一盘中下跌，受累于科技股跌势，美国股市科技股周五重挫。

日经指数盘中跌0.8%，报19,848.60点。

半导体设备制造商和苹果供应商跌幅居前，东京电子(东京威力科创)跌3.5%，爱德万测试(Advantest)跌3.4%，TDK Corp跌3.0%，太阳诱电跌3.1%。

苹果周五劲跌3.9%，创2016年4月以来最大单日跌幅，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度可能落后于竞争对手。

“由于日本的科技类股追随纳斯达克的强劲表现，因此暂时可能会出现修正，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。

本周市场主要关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将结束的两日政策会议，预期届时料将升息。

投资者将关注任何关于短期以及明年进一步收紧政策步伐的新线索，以及缩减资产负债表计划的任何细节。

此外，金融类股上涨，带动东证股价指数表现出色。该指数涨0.1%至1,593.60点。

三菱日联金融集团(MUFG)涨1.0%，瑞穗金融集团涨1.4%，T&D Holdings跳涨4.6%。

东芝飙升7.5%，此前消息人士称西部数据将东芝芯片业务收购报价提高至180亿美元或更高。

JPX-日经400指数涨0.1%至14,189.50点。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 于春红/孙茉莉)