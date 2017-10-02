日本股市：美股和乐观数据提振日经指数小涨，但大选疑虑令涨势受限

路透东京10月2日 - 日本股市日经指数周一上涨，得益于美股升势拉动和日本乐观经济数据的提振，不过投资者对即将到来的日本大选持谨慎态度，令市场涨势受限。

日经指数收高0.2%至20,400.78点。

日经指数曾在9月21日创下20,481.27点的25个月高位，当时日圆兑美元在美联储发出鹰派政策暗示后走软。虽然朝鲜(北韩)忧虑也抑制股市，但日经指数仍勉力收在上述高位附近。

日经指数33个分项指数中，有15个上涨，精密机械类股以上扬0.45%领涨，海运类股以下跌0.9%领跌。

三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称，“市场从三个方面获得支撑：美股上扬，强势日圆的担忧持续减轻，以及央行短观数据乐观。”

Ichikawa称，“另一方面，选举之前政治局势变化的不确定性则是一个负面因素。股票市场将会观察汇市做出什么反应，以及那些政策被提上了议程，”

日产汽车盘中一度重挫5.3%，创下4月28日以来新低，此前该公司周五表示，在日本制造的60,000万台新车因为是由资格不符的检查员进行检查，因此无法销售。

小野药品工业收高3.2%，市场揣测参与该公司抗癌新药Opdivo开发的一名研究人员可能在本周拿下诺贝尔奖。

书商文教堂集团控股(Bunkyodo Group Holdings)也获得诺贝尔题材提振，上涨0.9%，因预期村上春树今年终将获得诺贝尔文学奖。

东证股价指数小跌0.05%至1,673.62点。(完) (编译 高琦/于春红; 审校 王兴亚/王洋)