日本股市：随美股及乐观数据上扬，但对大选的谨慎情绪限制涨势

路透东京10月2日 - 日股日经指数周一上涨，受助于美股上扬，以及日本经济数据乐观，不过对即将进行大选的谨慎情绪限制涨势。

日经指数上扬0.2%至20,395.25点。

三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称，“市场从三个方面获得支撑：美股上扬，强势日圆的担忧持续减轻，以及央行短观数据乐观。”

标准普尔500指数及纳斯达克指数(Nasdaq)周五双双创下纪录新高，而日本央行周一公布的短观调查报告显示，大型制造业信心创下10年高点。

“另一方面，选举之前政治局势变化的不确定性则是一个负面因素。股票市场将会观察汇市做出什么反应，以及那些政策被提上了议程，”Ichikawa表示。

日产汽车盘中一度重挫5.3%，创下4月28日以来新低，此前该公司周五表示，在日本制造的60,000万台新车因为是由资格不符的检查员进行检查，因此无法销售。

小野药品工业上涨3.3%，市场揣测参与该公司抗癌新药Opdivo开发的一名研究人员可能在本周拿下诺贝尔奖。

书商文教堂集团控股(Bunkyodo Group Holdings)也获得诺贝尔题材提振，上涨2%，因预期村上春树今年终将获得诺贝尔文学奖。

东证股价指数小跌0.05%至1,673.95点。(完) (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 徐文焰/王兴亚)