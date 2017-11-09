日本股市：震荡剧烈小幅收跌，触及数十年高点

路透东京11月9日 - 日本股市周四收跌，日内震荡剧烈。日经指数和东证股价指数曾触及数十年高位，但午盘下挫，因在次日期权结算前出现期货驱动的交易。

东证股价指数早盘触及26年高位，日经指数自1992年1月以来首次突破23,000点，金融和证券类股大涨。

但最终日经指数收低0.2%，报22,868.71点；此前从早盘高位23,382.15点跌至午盘低位22,522.83点，为美国总统特朗普一年前当选以来的最大单日波幅。

东证股价指数收跌0.3%，至1,813.11点，早盘曾劲升高见1,844.05，午后最低跌至1,791.12。

东证所第一类股成交额达4.9935万亿日圆，为2014年11月4日以来最高。

东证所第一类股成交量为27.48亿股。

备受关注的衍生性商品交割特别报价，是在每个月第二个星期五,以日经225指数所有成分股的开盘价位加以计算所得。

“没有什么特别消息引发今天午后的剧烈波动，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。“这是明天特别报价之前的大规模仓位调整。”

其他交易员表示，波动开始后，演算法交易又放大了走势。

金融及证券股早盘表现强劲，但午后缩减涨幅。

保圣那(Pasona)股价飙升10.3%，因Oasis Management Company公布对保圣那提出的改革建议，提案已送交保圣那董事会及管理团队。

Oasis表示，若保圣那没有进行建设性对话，以满足对股东的责任，有可能发动收购。

日本显示器重挫10.4%，上日该公司公布季度亏损。

JPX日经400指数收低0.2%，至16,119.73，早盘曾上涨1.6%。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 张涛/于春红)