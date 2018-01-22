日本财政：将推后两年实现财政目标，因政府将社福支出列为优先

路透东京1月22日 - 日本政府周一将预期实现基本预算盈余的时间推后两年至2027财年，突显出恢复财政健康的难度随着支出增加而加大。

政府将于今年夏天拟订新财政改革计划，而内阁府的这份最新预期将成为该计划的依据。

日本延后达成财政目标一事早在外界普遍预料当中，但人们仍担忧该国将如何降低庞大的债务负担。日本债务负担是其经济规模的两倍有余，为工业化国家中最重。

外界对财政纪律的质疑也对日本央行造成影响，该行根据积极货币刺激计划印钞以购买政府公债。

据最新预测显示，日本政府料将于2027财年转为基本预算盈余8,000亿日圆(72.3亿美元)，相当于国内生产总值(GDP)的0.1%。

政府去年7月公布的前次半年度预测显示，2025财年预算将转为基本盈余1.8万亿日圆，或相当于GDP的0.2%。

该基本预算为不计发债所得及偿债支出的预算。

原始目标是在2020财年达到预算盈余，但日本首相安倍晋三所属的执政党自民党，在去年10月大选的竞选政纲中已删去该截止期限，并让教育和福利支出成为选战主轴。

安倍表达了想尽早达成基本预算盈余的希望。但他对于为支出设定一有约束力的上限仍犹豫不决，因他更侧重在经济增长而非撙节，以期重振经济并恢复财政体质。

一些分析师表示，基本预算盈余目标的推迟并不会构成问题，因为经济已享有十年来最佳的成长表现，且税收一直在增加。

上个月日本首相安倍晋三的内阁批准了创纪录规模的8,600亿美元2018财年预算支出，选择以激进的货币刺激让经济继续保持复苏，再次将财政改革搁置一旁。(完) (编译 龚芳/戴素萍 审校 许娜/李婷仪)