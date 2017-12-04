日本财政：预算概要寻求结合货币政策和成长导向财政政策

路透东京12月1日 - 日本经济财政谘问会议(CEFP)希望来年的预算能反映货币宽松政策和“成长导向”的财政政策结合，与此同时控制支出。

CEFP周五公布的预算概要中包括了这些看似冲突的目标。

CEFP在概要中表示，始于4月1日的财年预算应专注在各项优先要务，包括儿童保育、人力资本、生产力及创新等。

“应注意要比以往更贴切结合货币政策和成长导向财政政策，不用说还要加上结构性改革，”该概要表示。

CEFP敦促政府通过加速“经济的良性循环”，达到名义国内生产总值(GDP)提高至600万亿日圆的远大目标，藉此来全面终结通缩。

CEFP的建议为本月晚些时候财务省编制预算草案奠定了基础，预算案可能于1月份提交国会审议。

**预算平衡目标推迟**

尽管敦促增加各领域支出，但概要建议维持预算平衡目标--不包括债券偿付和新债发行。安倍晋三推迟了实现这一目标的时间，最初期限为截至2021年3月的财年。

安倍晋三希望控制老龄人口的高额社会福利支出。政府计划明年将新增福利支出降至5,000亿日圆，较厚生劳动省的目标低1,300亿日圆。

日本央行的量化宽松措施使日本的债务负担更易管理，因为央行通过购买公债将收益率维持在低位。

但日本央行总裁黑田东彦的大规模购债计划难以推高通胀率，而且一些经济学家担心量化宽松措施已经有些过度。(完) (编译 戴素萍/王灿；审校 王丽鑫/王颖)