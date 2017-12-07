日本金融：金融厅将成立小组讨论外汇保证金交易规定--消息

路透东京12月7日 - 知情消息人士周四称，日本金融厅计划成立小组，讨论针对外汇保证金交易的规定问题。外汇保证金交易在日本散户投资者中较为普遍。

今年稍早，日本金融厅考虑将外汇保证金交易的杠杆上限从当前的25倍调降至10倍。

但消息人士称，由于这个想法在外汇企业以及一些交易商中反响不佳，金融厅计划利用这个计划成立的小组为收紧杠杆控制提供理据。该消息人士无权公开讨论该问题，因此要求匿名。

金融厅不予置评。

外汇保证金交易在日本散户交易商中很有市场，他们有时被统称为“渡边太太”，虽然多数参与者是男士。

每个月的交易规模通常可达300万亿至600万亿日圆(2.67至5.34万亿美元)。行业官员称，其中一大部分都是短期交易。

金融厅担心，如果外汇走势与预期大不相同，那么交易者的杠杆头寸就会将其自身和保证金交易平台运营商统统置于险地。

2015年1月瑞士突然放弃将瑞郎汇率钉住欧元，引发了逾2,000桩余款未收的案例，共计33亿日圆(2930万美元)，尽管交易瑞郎的人不多。

消息人士称，该小组将讨论对外汇交易公司实施资本要求的必要性，这些公司一直到现在都避开了银行所受的严密审查和监管。

他们还称，可能提上日程的还有这些公司的风险管理。日本有超过50家外汇交易公司。

金融厅计划在明年初举行首次会议。(完) (编译 王丽鑫/王琛；审校 刘秀红/张明钧)