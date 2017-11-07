日股业绩：三菱汽车走出丑闻阴影，第二季实现营业利润236亿日圆

路透东京11月7日 - 日本三菱汽车周二公布，第二季营业利润超出预期。在节约成本和利好汇率的帮助下，三菱汽车已经从去年的油耗丑闻中反弹。

该公司的最大市场--东南亚需求良好，帮助提升了获利。三菱汽车称新上市的七座多用途车(MPV)在印尼订单很旺盛。

该公司第二季实现营业利润236亿日圆(2.073亿美元)，上年同期亏损362亿日圆，当时由于汽车油耗丑闻，该公司被迫停售部分内销车型。

这个数据超出了汤森路透I/B/E/S访问的四名分析师平均预估的201.4亿日圆。

今年上半年，三菱汽车在国内市场的销量攀升48%，在东南亚市场增长15%。

三菱汽车维持截至3月的一年营业利润增长13倍至700亿日圆的预期。这反映出该公司已走出丑闻阴影，亚洲市场料将进一步增长，以及三菱与日产汽车结盟带来成本节省。

三菱汽车为其在东南亚、中国、美国和日本市场的增长设定了宏伟目标。上月，该公司称计划在未来三年将全球销量提高30%。

按照其新的三年战略计划，三菱汽车还将加大研发投资和资本支出力度；这是丑闻发生后，2016年日产汽车收购三菱汽车控股权以来，后者的首份战略计划。

三菱汽车对卷入油耗丑闻的工程设计部门进行了重组，并改进了测试程序以及合规流程。

该公司预计，在截至3月的一年，日圆兑美元将在105日圆左右。(完) (编译 李春喜/王琛；审校 孙茉莉/王颖)