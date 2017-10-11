更新版-台湾数据：9月出口年增28.1%创近七年来最大增幅，受惠全球景气复苏

* 9月出口年增28.1%创近七年来最大增幅

* 受惠全球景气复苏和新款智能手机推出效应

* 10月出口的年增率预料低于一成

路透台北10月11日 - 台湾财政部周三公布9月出口金额 289亿美元，创下历史新高；若较上年同期则成长28.1%，则创近七年来最大增幅，并远高于市场预期的年增12.5%。

出口年增率前高是2010年的7月为年增38.5%。财政部称今年全年进、出口可望双双创下近六年最大增速。至于9月进口则较上年同期增22.2%，优于市场估的年增9.5%；9月贸易顺差为66.9亿美元，也创下历史最高。

〞（出口表现佳）和苹果推出新机种有关系，〞蔡美娜说。

此外，她也表示，不只是电子产品表现佳，非电子产品的出口也很畅旺，其中也可能与中国的十一长假来临提前拉货有关，另外对欧洲的出口表现也有明显复苏。

电子零组件9月出口101.8亿美元，是首度突破百亿，亦再创历年的单月最高；不只是电子产品出货佳，在非电子产品方面，机械产业受景气复苏带动，扩厂需求升高，加以大陆购买半导体设备需求大增，机械出口年增率创下56.5%。

蔡美娜并提到，原油价格低档回温，同样带动相关的化学品、基本金属等产品价格回升，出口情况也相当不错。

地区方面，9月对欧洲成长39.9%最高，主要一是去年同期的基期低，二是欧洲经济基本面改善，另外9月对中国大陆及日本的出口金额，都是历年单月的最高。

**10月出口年增率料不如9月**

蔡美娜表示，第四季是产业旺季，预料出口动能将持续看好，另外，今年以来零组件价格上升，及手机新产品的推出也会带动拉货需求，令第四季的出口的动能看好。

〞只不过，低基期因素消退，接下来出口年增率会缩小，〞蔡美娜说。财政部预估10月出口的年增率预料低于一成。

她也指出，第三季出口/进口的顺差比原先主计总处预估高出50多亿美元，出口年增率也比主计处高七个百分点，今年出口上修没有疑虑。

元大投顾全球投资处首席经济学家陈森林表示，出口比预估好，除苹果新机iPhone8出货外，大宗商品价格上扬的挹注也是主因。

他并表示，包括石化、化学、钢铁产品因比较基期偏低关系年增率都很高。由于出口数据亮眼，我们会上修全年出口年增率的预估，由原来的11.6%上修到13-14%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

9月年变动率(%) 8月年变动率(%)

整体出口金额 28.1 +12.7

--中国(含香港) 29.6 +14.5

--美国 20.6 +7.1

--欧洲 39.9 +7.7

--日本 25.6 +6.2

以下为台湾进出口历史数据：

出口年变动率% 进口年变动率% 贸易收支(亿美元)

2017年

9月 +28.1 +22.2 +66.9

8月 +12.7 +6.9 +57.1

7月 +12.5 +6.5 +53.7

6月 +13.0 +3.7 +58.3

5月 +8.4 +10.2 +34.6

4月 +9.4 +23.5 +27.8

3月 +13.2 +19.8 +39.3

2月 +27.7 +42.1 +33.6

1月 +7.0 +8.4 +35.0 2016年 12月 +14.0 +13.2 +48.6 11月 +12.1 +3.0 +42.7 10月 +9.4 +19.5 +43.8 9月 -1.8 +0.7 +43.7

8月 +1.0 -0.8 +39.9

7月 +1.2 -0.2 +36.1

6月 -2.1 -10.0 +35.8

5月 -9.6 -3.4 +35.0

4月 -6.5 -9.6 +48.0

3月 -11.4 -17.0 +45.0

2月 -11.8 -13.1 +41.6

1月 -13.0 -11.7 +35.1 2015年

12月 -13.9 -15.6 +41.7

11月 -16.9 -13.7 +27.5

10月 -11.0 -20.0 +61.2

9月 -14.6 -24.4 +52.5

8月 -14.8 -16.7 +39.6

7月 -11.9 -17.4 +36.2

6月 -13.9 -16.1 +21.8

5月 -3.8 -5.4 +54.2

4月 -11.7 -22.1 +47.6

3月 -8.9 -17.8 +40.7

2月 -6.7 -22.4 +45.6

1月 +3.4 -4.8 +48.0(完)

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