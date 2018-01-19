更新版-台湾汇市：台币早盘跟进人民币涨势劲扬逾1角，再创逾四年高位

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路透台北1月19日 - 台币兑美元周五早盘劲扬逾1角，随人民币大幅走升。交易员表示，台股再升至新高，带动台币也大幅走扬创下逾四年的盘中新高。

汇银人士表示，人民币早盘强势大涨，一下子掼破好几个压力，令台币跟进。不过台币走升后，进口商也有买盘出笼，限缩了台币的升幅。

〞人民币超级强，外商银都在卖美元。〞一位大型商银交易员说。

本地时间10:29，台币兑美元升1.23角报29.439创逾四年新高位，稍早曾触及29.418高位。台币盘中前高是2013年的11月8日29.414。台北外汇交易中心约交易一小时后成交4.45亿美元，上日同期约为1.15亿美元。

本地时间10:32，韩元兑美元则小升报1,067.5，上日收在1,070.7；台股加权指数则涨0.43%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再加深；目前一个月美元/台币远汇报29.315/29.365，上日收在29.430。

人民币兑美元中间价周五报6.4169元，较上日的6.4401元大升232点，创2015年12月9日以来新高，因上日收盘价较中间价高146点，加上隔夜美指疲软，共同提振今日中间价表现。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.400-29.550

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