更新版 1-《全球汇市》欧洲央行官员讲话拖累欧元从三年峰值下滑，比特币重挫

(新增文末报价表格) * 欧洲央行官员对欧元飙升表示关注 * 美元稍作喘息，但前景仍然低迷 * 加密货币跌势加速，因监管忧虑 * 加元短暂下跌，因加拿大央行政策声明基调谨慎 路透纽约1月17日 - 欧元周三下跌，从1.23美元上方的三年高位回落，因一些欧洲央行 官员对欧元强势表示担忧。 欧元下滑，扶助美元企稳。美元还因加元短暂走低获得支撑，此前加拿大央行一如预期 升息，但政策声明基调偏鸽派。 不过，美元前景仍然低迷，因市场认为，除美联储外，其他央行也在撤出2008年全球信 贷危机后实施的超低利率和非常规政策工具。 “美元的看跌人气仍然很重，”Silicon Valley Bank资深外汇交易商Minh Trang表示 。 不过，美元指数结束了连续四日下跌的頽势。 在2012 GMT，美元指数上涨0.26%，报90.629。稍早触及三年低位90.113。 加元兑美元上涨0.17%，报1.2411加元。在加拿大央行公布政策声明后，加元短暂下跌 。 欧元兑美元下滑0.29%，报1.2223美元，此前触及三年峰值1.2322美元。 数字货币再次遭受重创，因担忧越来越多的国家将会采取监管行动。 Bitstamp交易所，比特币 下跌超过10%，跌穿10,000美元，为12月1日来首次 。比特币较约一个月前近20,000美元的峰值大跌了一半。 **欧洲央行对欧元涨势表示关注** 欧元在过去两周上升超过3%。分析师表示，欧元在2018年年初上涨的速度，引发欧洲央 行官员对此发表讲话，凸显忧虑日益加重。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙” 。 他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。 在接受意大利日报la Repubblica采访时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，他不排除货 币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。 “欧元强势将在一定程度上引发欧洲央行的担忧，毫无疑问，这会使他们的决策考量复 杂化，一些投资者在欧元近期上涨后获利了结，”RBC Capital Markets首席外汇策略师Ada m Cole说。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2184 1.2259 -0.61 +1.57 1.1996 美元/日圆 111.28 110.44 +0.76 -1.23 112.67 欧元/日圆 135.60 135.41 +0.14 +0.31 135.18 美元/瑞郎 0.9654 0.9594 +0.63 -0.91 0.9743 英镑/美元 1.3825 1.3791 +0.25 +2.32 1.3512 美元/加元 1.2434 1.2433 +0.01 -1.14 1.2577 美元/离岸人民币 6.4312 6.4368 -0.09 -1.25 6.5125 澳元/美元 0.7969 0.7960 +0.11 +2.15 0.7801 欧元/瑞郎 1.1765 1.1762 +0.03 +0.65 1.1689 欧元/英镑 0.8810 0.8886 -0.86 -0.82 0.8883 新西兰元/美元 0.7271 0.7265 +0.08 +2.61 0.7086 美元/挪威克朗 7.8766 7.8708 +0.07 -4.03 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6033 9.6525 -0.51 -2.49 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0482 8.0373 +0.14 -1.87 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8104 9.8591 -0.49 -0.29 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)