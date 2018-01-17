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January 17, 2018 / 10:17 PM / 更新于 a day ago

更新版 1-《全球汇市》欧洲央行官员讲话拖累欧元从三年峰值下滑，比特币重挫

3 分钟阅读

 (新增文末报价表格)
    * 欧洲央行官员对欧元飙升表示关注
    * 美元稍作喘息，但前景仍然低迷
    * 加密货币跌势加速，因监管忧虑
    * 加元短暂下跌，因加拿大央行政策声明基调谨慎

    路透纽约1月17日 - 欧元周三下跌，从1.23美元上方的三年高位回落，因一些欧洲央行
官员对欧元强势表示担忧。
    
    欧元下滑，扶助美元企稳。美元还因加元短暂走低获得支撑，此前加拿大央行一如预期
升息，但政策声明基调偏鸽派。            
    
    不过，美元前景仍然低迷，因市场认为，除美联储外，其他央行也在撤出2008年全球信
贷危机后实施的超低利率和非常规政策工具。
    
    “美元的看跌人气仍然很重，”Silicon Valley Bank资深外汇交易商Minh Trang表示
。
    
    不过，美元指数结束了连续四日下跌的頽势。
    
    在2012 GMT，美元指数上涨0.26%，报90.629。稍早触及三年低位90.113。
    
    加元兑美元上涨0.17%，报1.2411加元。在加拿大央行公布政策声明后，加元短暂下跌
。
        
    欧元兑美元下滑0.29%，报1.2223美元，此前触及三年峰值1.2322美元。
    
    数字货币再次遭受重创，因担忧越来越多的国家将会采取监管行动。
        
    Bitstamp交易所，比特币          下跌超过10%，跌穿10,000美元，为12月1日来首次
。比特币较约一个月前近20,000美元的峰值大跌了一半。
    
    **欧洲央行对欧元涨势表示关注**
    
    欧元在过去两周上升超过3%。分析师表示，欧元在2018年年初上涨的速度，引发欧洲央
行官员对此发表讲话，凸显忧虑日益加重。
        
    欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧元兑美元近期走强是“帮倒忙”
。            他的讲话鼓励了一轮对欧元的获利了结。欧洲央行政策会议将在下周举行。
        
    在接受意大利日报la Repubblica采访时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，他不排除货
币政策仍会继续“在很长一段时间内保持非常宽松”。            
        
    “欧元强势将在一定程度上引发欧洲央行的担忧，毫无疑问，这会使他们的决策考量复
杂化，一些投资者在欧元近期上涨后获利了结，”RBC Capital Markets首席外汇策略师Ada
m Cole说。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2184   1.2259   -0.61   +1.57   1.1996
    美元/日圆                   111.28   110.44   +0.76   -1.23   112.67
    欧元/日圆                   135.60   135.41   +0.14   +0.31   135.18
    美元/瑞郎                   0.9654   0.9594   +0.63   -0.91   0.9743
    英镑/美元                   1.3825   1.3791   +0.25   +2.32   1.3512
    美元/加元                   1.2434   1.2433   +0.01   -1.14   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4312   6.4368   -0.09   -1.25   6.5125
    澳元/美元                   0.7969   0.7960   +0.11   +2.15   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1765   1.1762   +0.03   +0.65   1.1689
    欧元/英镑                   0.8810   0.8886   -0.86   -0.82   0.8883
    新西兰元/美元               0.7271   0.7265   +0.08   +2.61   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8766   7.8708   +0.07   -4.03   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6033   9.6525   -0.51   -2.49   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0482   8.0373   +0.14   -1.87   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8104   9.8591   -0.49   -0.29   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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