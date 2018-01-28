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January 28, 2018 / 1:28 AM / 2 days ago

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，势将创6月来最差周度表现

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美国第四季经济成长放缓，因进口急增
    * 受日本央行总裁黑田东彦有关经济和通胀的讲话提振，日圆上涨

    路透纽约1月26日 - 美元兑一篮子货币周五继续走疲，势将创下6月来表现最差的一周
，受累于本周美国高阶官员发表讲话支持弱势美元。
        
    美元指数      下跌0.33%，报89.1，本周周线可能跌1.6%。
        
    继财长努钦周三表示，美元走软将有助于美国短期贸易平衡后，美国总统特朗普周四称
，希望看到“强势美元”。不过，此举并没能限制市场波动性，也未能抑制美元空头。
      
    欧元兑美元上涨0.15%，报1.2413美元，周四曾触及逾三年高位1.2536美元。
    
    “1.25美元对于欧元/美元来说是一个关键位，触及该水准会让很多市场人士认为欧元
过高，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。
    
    “在该水准可能有很多人们希望触发的选择权障碍和止损单卖单。你会看到波动性加速
上升，”他说。
    “这些讲话令波动性加剧，”Anderson说。
    
    目前市场可能稍作喘息，但美元逐渐走弱的潜在趋势仍未改变，Anderson表示。
        
    周五UBS Wealth Management预期，欧元在六个月后将上升至1.28美元，高于之前预估
的1.22美元。
        
    数据显示，美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%，受制于库存增
长步伐温和。不过，该报告对美元无甚影响。路透调查预估为成长3.0%。
        
    “数据令人失望，令原本预期GDP环比增长年率超过3%的市场人士感到意外，不过，以
全年来看，美国经济持续增长的趋势基本保持不变，”Cambridge Global Payments全球产
品和市场策略部门总监Karl Schamotta在一份报告中表示。
    
    美元兑日圆下滑至四个半月低位，此前日本央行总裁黑田东彦表示，央行预期日本经济
继续温和增长，通胀预期小幅上升。在周五晚些时候，日圆回吐部份涨幅。
    
    英镑兑美元      进一步上升，受助于对英国退欧和英国经济状况的乐观情绪增强。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2419   1.2395   +0.19   +3.53   1.1996
    美元/日圆                   108.70   109.39   -0.63   -3.52   112.67
    欧元/日圆                   135.02   135.61   -0.44   -0.12   135.18
    美元/瑞郎                   0.9335   0.9409   -0.79   -4.19   0.9743
    英镑/美元                   1.4168   1.4145   +0.16   +4.85   1.3512
    美元/加元                   1.2309   1.2379   -0.57   -2.13   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3250   6.3285   -0.06   -2.88   6.5125
    澳元/美元                   0.8109   0.8028   +1.01   +3.95   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1597   1.1666   -0.59   -0.79   1.1689
    欧元/英镑                   0.8778   0.8764   +0.16   -1.18   0.8883
    新西兰元/美元               0.7353   0.7324   +0.40   +3.77   0.7086
    美元/挪威克朗               7.6881   7.7420   -0.70   -6.32   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5569   9.5972   -0.42   -2.96   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.8737   7.9202   -0.59   -4.00   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7879   9.8202   -0.33   -0.52   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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