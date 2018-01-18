更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因担忧美国政府可能停摆

(新增文末报价表格) * 避免美国政府停摆的努力未明朗，引发对美元不利的情绪 * 欧元兑美元持于略低于三年峰值的水准 * 储备货币多元化的迹象拖累美元 * 比特币遭遇两日惨跌后回稳 路透纽约1月18日 - 美元周四下跌，因交易商纷纷投向欧元、日圆、英镑等其它主要货 币，受累于对美国政府可能停摆的担忧，因美国国会议员在达成一份联邦预算协议上仍遇到 困难。 分析师表示，如果向政府拨款的协议，即使是一份临时协议，在周五最后限期前未能达 成，将加重美元的负面人气。 “政治正破坏经济,”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossber g表示，“如果没有达成协议，美元会面临进一步压力。” 在美国总统特朗普给出不一的信号之际，共和党议员正努力通过权益措施来避免政府停 摆。众议院预期在1930 GMT后就延长向政府拨款议案进行投票。 在1944 GMT，美元贸易加权指数 下跌0.44%，报90.513，高于周三触及的三年低 位90.104。 欧元兑美元徘徊在略低于三年峰值的水准。欧元上涨0.48%，报1.2242美元。 美元兑日圆下跌0.23%，报111.02日圆，而英镑上涨0.45%，报1.3888美元。 美元逆转周三晚的涨势，此前苹果 称将为海外现金汇回，一次性纳税约380亿 美元，但分析师预计，这对汇市的影响有限。 同期，比特币 和其他加密货币温和反弹，之前两日大幅下跌，因担心全球的 监管。 Bitstamp交易所比特币尾盘上涨5.12%，报11,764.00美元。 **储备货币多元化** 美元自2017年以来下跌，主要因预期美联储以外的其他央行正寻求结束为抗击2008年金 融危机和接下来的经济衰退所实施的超低利率，甚至是负利率政策。 分析师表示，导致美元疲弱的其他原因是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者 正寻求将所持的货币多元化，把所持美元资产转换成其他货币。 美国财政部周三公布的数据显示，中国和日本这两个美国最大债权国11月双双减持美国 公债。 根据国际货币基金组织(IMF)12月发表的一份报告，第三季全球央行的外汇储备中的非 美元占比上升。 “如果你认为美国以外的收益在今明两年将上升，央行增持欧元等其他货币，同时减持 美元，这是较适当的做法，”Amundi Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadh yaya表示。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2237 1.2184 +0.43 +2.01 1.1996 美元/日圆 111.09 111.28 -0.17 -1.40 112.67 欧元/日圆 135.96 135.60 +0.27 +0.58 135.18 美元/瑞郎 0.9587 0.9654 -0.69 -1.60 0.9743 英镑/美元 1.3891 1.3825 +0.48 +2.80 1.3512 美元/加元 1.2416 1.2434 -0.14 -1.28 1.2577 美元/离岸人民币 6.4208 6.4312 -0.16 -1.41 6.5125 澳元/美元 0.7998 0.7969 +0.36 +2.53 0.7801 欧元/瑞郎 1.1735 1.1765 -0.25 +0.39 1.1689 欧元/英镑 0.8809 0.8810 -0.01 -0.83 0.8883 新西兰元/美元 0.7300 0.7271 +0.40 +3.02 0.7086 美元/挪威克朗 7.8457 7.8766 -0.39 -4.40 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6044 9.6033 +0.01 -2.48 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0184 8.0482 -0.37 -2.23 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8134 9.8104 +0.03 -0.26 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)