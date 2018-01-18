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January 18, 2018 / 10:43 PM / 更新于 13 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因担忧美国政府可能停摆

3 分钟阅读

 (新增文末报价表格)
    * 避免美国政府停摆的努力未明朗，引发对美元不利的情绪
    * 欧元兑美元持于略低于三年峰值的水准
    * 储备货币多元化的迹象拖累美元
    * 比特币遭遇两日惨跌后回稳

    路透纽约1月18日 - 美元周四下跌，因交易商纷纷投向欧元、日圆、英镑等其它主要货
币，受累于对美国政府可能停摆的担忧，因美国国会议员在达成一份联邦预算协议上仍遇到
困难。

    分析师表示，如果向政府拨款的协议，即使是一份临时协议，在周五最后限期前未能达
成，将加重美元的负面人气。
    
    “政治正破坏经济,”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossber
g表示，“如果没有达成协议，美元会面临进一步压力。”
    
    在美国总统特朗普给出不一的信号之际，共和党议员正努力通过权益措施来避免政府停
摆。众议院预期在1930 GMT后就延长向政府拨款议案进行投票。
    
    在1944 GMT，美元贸易加权指数      下跌0.44%，报90.513，高于周三触及的三年低
位90.104。
    
    欧元兑美元徘徊在略低于三年峰值的水准。欧元上涨0.48%，报1.2242美元。
    
    美元兑日圆下跌0.23%，报111.02日圆，而英镑上涨0.45%，报1.3888美元。
        
    美元逆转周三晚的涨势，此前苹果        称将为海外现金汇回，一次性纳税约380亿
美元，但分析师预计，这对汇市的影响有限。
    
    同期，比特币          和其他加密货币温和反弹，之前两日大幅下跌，因担心全球的
监管。
    
    Bitstamp交易所比特币尾盘上涨5.12%，报11,764.00美元。
    
    
    **储备货币多元化**    
    
    美元自2017年以来下跌，主要因预期美联储以外的其他央行正寻求结束为抗击2008年金
融危机和接下来的经济衰退所实施的超低利率，甚至是负利率政策。
        
    分析师表示，导致美元疲弱的其他原因是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者
正寻求将所持的货币多元化，把所持美元资产转换成其他货币。
    
    美国财政部周三公布的数据显示，中国和日本这两个美国最大债权国11月双双减持美国
公债。            
    
    根据国际货币基金组织(IMF)12月发表的一份报告，第三季全球央行的外汇储备中的非
美元占比上升。
    
    “如果你认为美国以外的收益在今明两年将上升，央行增持欧元等其他货币，同时减持
美元，这是较适当的做法，”Amundi Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadh
yaya表示。
    
                                  今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2237   1.2184   +0.43   +2.01   1.1996
    美元/日圆                   111.09   111.28   -0.17   -1.40   112.67
    欧元/日圆                   135.96   135.60   +0.27   +0.58   135.18
    美元/瑞郎                   0.9587   0.9654   -0.69   -1.60   0.9743
    英镑/美元                   1.3891   1.3825   +0.48   +2.80   1.3512
    美元/加元                   1.2416   1.2434   -0.14   -1.28   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4208   6.4312   -0.16   -1.41   6.5125
    澳元/美元                   0.7998   0.7969   +0.36   +2.53   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1735   1.1765   -0.25   +0.39   1.1689
    欧元/英镑                   0.8809   0.8810   -0.01   -0.83   0.8883
    新西兰元/美元               0.7300   0.7271   +0.40   +3.02   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8457   7.8766   -0.39   -4.40   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6044   9.6033   +0.01   -2.48   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0184   8.0482   -0.37   -2.23   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8134   9.8104   +0.03   -0.26   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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