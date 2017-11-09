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更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美国参议院税改提案细节令市场不安
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#市场报道
2017年11月9日 / 晚上10点23分 / 更新于 17 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美国参议院税改提案细节令市场不安

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 对美国税改的疑虑加重，损及美元
    * 欧元兑美元触及六日高位

    路透纽约11月9日 - 美元兑一篮子货币周四下滑至六日低位，因在获悉美国参议院共和
党税改计划细节后，投资者卖出美元。
    
    周四美国国会参众两院共和党的税改计划细节浮出水面，在下调公司所得税、取消州税
和地方税抵扣，以及调整美国最富裕人群的遗产税等方面存在分歧。
    
    美国参议院金融委员会委员、共和党议员Bill Cassidy表示，参议院的税改提案将下调
企业税的时间推迟一年，至2019年实施，将取消个人强制参加奥巴马医保的规定。
        
    美元指数      下跌0.4%，至94.482。
    
    “市场对参议院税改提案的细节感到有些不安，看起来下调企业税的实施时间将再推迟
一年，”Amundi Pioneer Investment Management汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说。
    
    “市场对参议院税改计划的最初反应是失望。”
        
    分析师说，任何减税实施时间将被推迟，或提议的改革力度将被削弱的可能性，都对美
元不利。
    
    美元兑日圆下滑至本月最低水准，下跌0.58%，至113.2日圆。
        
    “此间市场有些许的避险潜在基调，”丰业银行汇市策略师Shaun Osborne说，他所指
的是日圆兑美元的表现。
    分析师也指出，日本股市从数十年峰值突然回落，因亚洲交易时段的风险人气减弱，这
样的情绪一直持续至伦敦交易时段，拖累欧股也下跌，损及投资者人气。
        
    欧债收益率周四跳涨，逆转近期大幅下跌的势态，欧元攀升至六日高位。欧元兑美元上
涨0.43%。
    
    英镑兑美元升0.28%，抹去稍早的跌幅。英国首相办公室在一份声明中称，在周一和欧
洲企业团体会晤时，首相特雷莎梅将重申希望有两年的英国退欧过渡期。
        
    瑞郎兑美元触及两周高位，此前瑞士央行总裁乔丹称，目前瑞郎汇价“偏高”，但没再
重复夏季前反复使用的瑞郎被“严重高估”的措辞。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1640   1.1593   +0.41  +10.72   1.0513
    美元/日圆                   113.46   113.86   -0.35   -2.92   116.87
    欧元/日圆                   132.08   132.01   +0.05   +7.26   123.14
    美元/瑞郎                   0.9938   0.9998   -0.60   -2.36   1.0178
    英镑/美元                   1.3149   1.3113   +0.27   +6.59   1.2336
    美元/加元                   1.2681   1.2724   -0.34   -5.58   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6474   6.6309   +0.25   -4.66   6.9726
    澳元/美元                   0.7678   0.7675   +0.04   +6.42   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1569   1.1593   -0.21   +7.95   1.0717
    欧元/英镑                   0.8855   0.8839   +0.18   +3.96   0.8518
    新西兰元/美元               0.6946   0.6963   -0.24   +0.07   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1296   8.1636   -0.42   -5.87   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4645   9.4656   -0.01   +4.17   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3770   8.3794   -0.03   -8.02   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7515   9.7153   +0.37   +1.79   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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