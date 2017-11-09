更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美国参议院税改提案细节令市场不安

(新增文末收盘表格) * 对美国税改的疑虑加重，损及美元 * 欧元兑美元触及六日高位 路透纽约11月9日 - 美元兑一篮子货币周四下滑至六日低位，因在获悉美国参议院共和 党税改计划细节后，投资者卖出美元。 周四美国国会参众两院共和党的税改计划细节浮出水面，在下调公司所得税、取消州税 和地方税抵扣，以及调整美国最富裕人群的遗产税等方面存在分歧。 美国参议院金融委员会委员、共和党议员Bill Cassidy表示，参议院的税改提案将下调 企业税的时间推迟一年，至2019年实施，将取消个人强制参加奥巴马医保的规定。 美元指数 下跌0.4%，至94.482。 “市场对参议院税改提案的细节感到有些不安，看起来下调企业税的实施时间将再推迟 一年，”Amundi Pioneer Investment Management汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya说。 “市场对参议院税改计划的最初反应是失望。” 分析师说，任何减税实施时间将被推迟，或提议的改革力度将被削弱的可能性，都对美 元不利。 美元兑日圆下滑至本月最低水准，下跌0.58%，至113.2日圆。 “此间市场有些许的避险潜在基调，”丰业银行汇市策略师Shaun Osborne说，他所指 的是日圆兑美元的表现。 分析师也指出，日本股市从数十年峰值突然回落，因亚洲交易时段的风险人气减弱，这 样的情绪一直持续至伦敦交易时段，拖累欧股也下跌，损及投资者人气。 欧债收益率周四跳涨，逆转近期大幅下跌的势态，欧元攀升至六日高位。欧元兑美元上 涨0.43%。 英镑兑美元升0.28%，抹去稍早的跌幅。英国首相办公室在一份声明中称，在周一和欧 洲企业团体会晤时，首相特雷莎梅将重申希望有两年的英国退欧过渡期。 瑞郎兑美元触及两周高位，此前瑞士央行总裁乔丹称，目前瑞郎汇价“偏高”，但没再 重复夏季前反复使用的瑞郎被“严重高估”的措辞。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1640 1.1593 +0.41 +10.72 1.0513 美元/日圆 113.46 113.86 -0.35 -2.92 116.87 欧元/日圆 132.08 132.01 +0.05 +7.26 123.14 美元/瑞郎 0.9938 0.9998 -0.60 -2.36 1.0178 英镑/美元 1.3149 1.3113 +0.27 +6.59 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2724 -0.34 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6474 6.6309 +0.25 -4.66 6.9726 澳元/美元 0.7678 0.7675 +0.04 +6.42 0.7215 欧元/瑞郎 1.1569 1.1593 -0.21 +7.95 1.0717 欧元/英镑 0.8855 0.8839 +0.18 +3.96 0.8518 新西兰元/美元 0.6946 0.6963 -0.24 +0.07 0.6941 美元/挪威克朗 8.1296 8.1636 -0.42 -5.87 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4645 9.4656 -0.01 +4.17 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3770 8.3794 -0.03 -8.02 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7515 9.7153 +0.37 +1.79 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)