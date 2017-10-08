更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因朝鲜拟试射导弹忧虑盖过美国薪资增长带来的提振

(新增文末表格) * 有关朝鲜准备试射远程导弹的报导引发担忧 * 美国薪资数据提振美联储12月升息的可能性 路透纽约10月6日 - 美元周五下跌，因报导称朝鲜准备试射一枚远程导弹，逆转了美元稍早的涨势。美国 就业报告显示9月薪资升幅超过预期，带动美元稍早走高。 俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西海岸。 “市场越来越担忧发生某种冲突的可能性，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlo ssberg说。“我可以肯定说，如果他们周末行动，即使是一次温和的测试，将为周一市场出现一些厌恶风险情 绪开启门户。” 周五稍早，美元兑日圆上升至逾两个月高位，兑欧元涨至七周峰值，因市场认为美国劳工部报告的9月薪 资数据是可能推高通胀的一个迹象。 9月平均时薪较前月增加0.12美元，或0.5%，8月增幅为0.2%。9月非农就业岗位减少3.3万个，因飓风哈维 和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动。 “我认为，大部份人意识到，非农就业岗位数据会被飓风扭曲，但令人意外的是，平均时薪增长加速，” Brown Brothers Harriman新兴市场外汇策略部门主管Win Thin说，“这是美联储遇到的困惑中有待解开的一 个谜。” 美元兑日圆 盘中跳升至113.43日圆，此为7月14日来最高，后回落至112.71美元。欧元兑美元EUR= 跌至8月17日来最低1.1670美元，后回升至1.1726美元。 美国通胀迟滞一直是美联储的烦恼，联储一直对就业市场改善，但物价压力仍然偏低感到困惑。 市场本已对美联储将在12月会议上升息，并可能在2018年继续加息的预期很高，薪资增长加速进一步提振 了这种预期。 “美联储点阵图暗示明年加息三次，市场不确信这一预期，”Thin说，“我认为，如果未来有更多这类数 据公布，市场将越来越信服美联储给出的升息路径。” 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1733 1.1710 +0.20 +11.60 1.0513 美元/日圆 112.63 112.81 -0.16 -3.63 116.87 欧元/日圆 132.14 132.11 +0.02 +7.31 123.14 美元/瑞郎 0.9779 0.9781 -0.02 -3.92 1.0178 英镑/美元 1.3063 1.3117 -0.41 +5.89 1.2336 美元/加元 1.2534 1.2563 -0.23 -6.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.6499 6.6539 -0.06 -4.63 6.9726 澳元/美元 0.7769 0.7794 -0.32 +7.68 0.7215 欧元/瑞郎 1.1473 1.1454 +0.17 +7.05 1.0717 欧元/英镑 0.8981 0.8925 +0.63 +5.44 0.8518 新西兰元/美元 0.7092 0.7113 -0.30 +2.18 0.6941 美元/挪威克朗 7.9850 8.0025 -0.22 -7.55 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3734 9.3736 -0.00 +3.17 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1149 8.1404 -0.31 -10.90 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5224 9.5327 -0.11 -0.60 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)