更新版 1-《全球汇市》美元下跌，此前美国服务业数据令人失望

(新增文末收盘报价表格) * 欧元兑美元逼近逾两年半高位 * 7月美国ISM非制造业指数降至53.9，预期为57.0 * 英镑兑美元下跌，此前英国央行公布政策决定 路透纽约8月3日 - 美元兑日圆、欧元和瑞郎周四下跌，此前弱于预期的美国服务业数 据令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，且引发市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/ FED)会否在今年再次加息。 美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业指数从6月的57.4下降至53.9，低于路透访 查分析师预估的57。读数高于50代表非制造业活动扩张。 7月非制造业就业分项指数下降至53.6，分析师原本预期该分项指数攀升至56.5。 在数据公布后，美元兑日圆 跌幅达到0.7%，触及盘中低位109.96日圆。 但仍高于周二所及的逾六周低位109.91日圆。 欧元兑美元 微幅上涨，盘中高见1.1892美元，略低于周三触及的逾两年半高位1. 1909美元。 “服务业数据增长不及预期，暗示明日出炉的非农就业报告令人失望的可能性更大，” Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。“这可能提高美联储 升息的门槛，且令美元倾向下行。” 路透访查的分析师预计，7月美国非农岗位将增加18.3万个，低于6月22.2万个的增幅。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势周四暗示，交易商预计美联储12月 加息的机率为约44%。 尽管周四数据压制了对非农就业报告强劲和美联储12月加息的预期，但一位分析师表示 ，不能排除就业岗位大幅增长的可能性。 “作空美元交易在这些水准有些密集，我认为，确实为非农就业数据好于预期的情况下 ，美元反弹提供奠定了基础，”Commonwealth Foreign Exchange首席汇市分析师Omer Esin er说。 在英国央行宣布维持利率在纪录低位不变后，英镑兑美元 下跌最多0.8%，至1. 3113美元。 这扶助美元指数持稳。纽约尾盘，美元指数 基本持平在92.844，持于周三触及的 15个月低位92.548的上方。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1868 1.1854 +0.12 +12.89 1.0513 美元/日圆 110.02 110.72 -0.63 -5.86 116.87 欧元/日圆 130.60 131.26 -0.50 +6.06 123.14 美元/瑞郎 0.9683 0.9708 -0.26 -4.86 1.0178 英镑/美元 1.3137 1.3221 -0.64 +6.49 1.2336 美元/加元 1.2584 1.2565 +0.15 -6.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.7285 6.7291 -0.01 -3.50 6.9726 澳元/美元 0.7948 0.7962 -0.18 +10.16 0.7215 欧元/瑞郎 1.1494 1.1508 -0.12 +7.25 1.0717 欧元/英镑 0.9032 0.8962 +0.78 +6.03 0.8518 新西兰元/美元 0.7433 0.7427 +0.08 +7.09 0.6941 美元/挪威克朗 7.9051 7.8964 +0.11 -8.47 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3834 9.3605 +0.24 +3.28 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0996 8.0937 +0.07 -11.07 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6143 9.5990 +0.16 +0.36 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)