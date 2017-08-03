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2017年8月3日 / 晚上10点31分 / 5 天前

更新版 1-《全球汇市》美元下跌，此前美国服务业数据令人失望

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末收盘报价表格)
    * 欧元兑美元逼近逾两年半高位
    * 7月美国ISM非制造业指数降至53.9，预期为57.0
    * 英镑兑美元下跌，此前英国央行公布政策决定

    路透纽约8月3日 - 美元兑日圆、欧元和瑞郎周四下跌，此前弱于预期的美国服务业数
据令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，且引发市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/
FED)会否在今年再次加息。
        
    美国供应管理协会(ISM)公布，7月非制造业指数从6月的57.4下降至53.9，低于路透访
查分析师预估的57。读数高于50代表非制造业活动扩张。

    7月非制造业就业分项指数下降至53.6，分析师原本预期该分项指数攀升至56.5。
        
    在数据公布后，美元兑日圆      跌幅达到0.7%，触及盘中低位109.96日圆。

    但仍高于周二所及的逾六周低位109.91日圆。
    
    欧元兑美元      微幅上涨，盘中高见1.1892美元，略低于周三触及的逾两年半高位1.
1909美元。

    “服务业数据增长不及预期，暗示明日出炉的非农就业报告令人失望的可能性更大，”
Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。“这可能提高美联储
升息的门槛，且令美元倾向下行。”
    
    路透访查的分析师预计，7月美国非农岗位将增加18.3万个，低于6月22.2万个的增幅。
根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势周四暗示，交易商预计美联储12月
加息的机率为约44%。
            
    尽管周四数据压制了对非农就业报告强劲和美联储12月加息的预期，但一位分析师表示
，不能排除就业岗位大幅增长的可能性。
    
    “作空美元交易在这些水准有些密集，我认为，确实为非农就业数据好于预期的情况下
，美元反弹提供奠定了基础，”Commonwealth Foreign Exchange首席汇市分析师Omer Esin
er说。
    
    在英国央行宣布维持利率在纪录低位不变后，英镑兑美元        下跌最多0.8%，至1.
3113美元。
    
    这扶助美元指数持稳。纽约尾盘，美元指数      基本持平在92.844，持于周三触及的
15个月低位92.548的上方。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1868   1.1854   +0.12  +12.89   1.0513
    美元/日圆                   110.02   110.72   -0.63   -5.86   116.87
    欧元/日圆                   130.60   131.26   -0.50   +6.06   123.14
    美元/瑞郎                   0.9683   0.9708   -0.26   -4.86   1.0178
    英镑/美元                   1.3137   1.3221   -0.64   +6.49   1.2336
    美元/加元                   1.2584   1.2565   +0.15   -6.30   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7285   6.7291   -0.01   -3.50   6.9726
    澳元/美元                   0.7948   0.7962   -0.18  +10.16   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1494   1.1508   -0.12   +7.25   1.0717
    欧元/英镑                   0.9032   0.8962   +0.78   +6.03   0.8518
    新西兰元/美元               0.7433   0.7427   +0.08   +7.09   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9051   7.8964   +0.11   -8.47   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3834   9.3605   +0.24   +3.28   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.0996   8.0937   +0.07  -11.07   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6143   9.5990   +0.16   +0.36   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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