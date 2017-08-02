更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元下跌，因欧洲央行和美联储政策预期

(新增文末报价表格) * 圣路易斯联储总裁布拉德的讲话令人怀疑美联储会否在12月升息 * 欧元兑美元触及逾两年半高位 * 商品相关货币下跌，因担心出现美中贸易摩擦 路透纽约8月2日 - 美元兑欧元周三触及逾两年半低位，因怀疑美国联邦储备理事会(美 联储/FED)会否在今年再次加息，且预期欧洲央行将采取鹰派立场。 欧元兑美元 盘中触及2015年1月来最高水准1.1909美元。与美国政治风险和货币 政策不确定重压美元的情况形成对照，欧元从对欧洲央行将最终开始逐步撤走其宽松政策的 预期中得到支撑。 Market News International周一报导，圣路易斯联储总裁布拉德称，他不支持美联储 短期内再升息，警告这会妨碍通胀实现2%的美联储目标。 分析师称，布拉德的言论增强了对美联储在今年再次加息的疑虑。根据CME Group的Fed Watch工具，预期美联储12月升息的机率为大约46%。 “市场目前的表现显示，投资者认为美联储加息行动将受限，”FirstLine FX创始人和 执行长Jason Leinwand表示，“布拉德的讲话进一步确认这一观点。” 交易商静待周五出炉的7月美国非农就业报告，与此同时，欧元区经济数据强化了欧洲 央行在收紧货币政策轨道上的观点，市场认为，欧洲央行收紧政策对欧元而言是有利的情景 。 “欧元区数据不断地印证了欧洲央行对经济前景的乐观看法，”BK Asset Management 外汇策略部门董事总经理Kathy Lien说。 美元指数 盘中触及15个月低点92.548，纽约尾盘跌0.2%，至92.833。美元兑日圆 微幅上涨，纽约尾盘报110.59日圆，徘徊在周二触及的逾六周低位109.91日圆的上方 。 对中美贸易摩擦的担忧打压商品货币，令美元兑新西兰元和加元等商品相关货币早盘上 涨。 纽约尾盘，美元兑加元 涨0.2%，报1.2557加元，此前触及一周半高位1.2591加元 。新西兰元兑美元 触及一周低点0.7411美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1854 1.1801 +0.45 +12.76 1.0513 美元/日圆 110.72 110.35 +0.34 -5.26 116.87 欧元/日圆 131.26 130.22 +0.80 +6.59 123.14 美元/瑞郎 0.9708 0.9656 +0.54 -4.62 1.0178 英镑/美元 1.3221 1.3199 +0.17 +7.17 1.2336 美元/加元 1.2565 1.2534 +0.25 -6.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.7291 6.7286 +0.01 -3.49 6.9726 澳元/美元 0.7962 0.7967 -0.06 +10.35 0.7215 欧元/瑞郎 1.1508 1.1392 +1.02 +7.38 1.0717 欧元/英镑 0.8962 0.8933 +0.32 +5.21 0.8518 新西兰元/美元 0.7427 0.7465 -0.51 +7.00 0.6941 美元/挪威克朗 7.8964 7.9257 -0.37 -8.57 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3605 9.3570 +0.04 +3.02 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0937 8.1046 -0.13 -11.13 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5990 9.5679 +0.33 +0.20 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)