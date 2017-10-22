更新版 1-《全球汇市》美元兑避险货币上涨，因美国参议院为税改扫清道路

(新增文末收盘表格) * 美元兑日圆触及三个月高位，兑瑞郎升至五个月高点 * 美国参议院通过预算议案，为税改清除障碍 * 欧元兑瑞郎触及两年半高位 路透纽约10月20日 - 美元周五录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨， 因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的 胃纳。 美元兑日圆 触及三个月高位至113.56日圆，兑瑞郎 触及五个月高点0.9858 瑞郎。交易商在感觉不确定和担忧的时候买入日圆和瑞郎，当他们青睐较高风险资产时会卖 出这些货币。 “今日明显是风险意愿回转的交易行情，随着我们向税改可能取得成果又靠近了一步， 一些动物精神(animal spirits)被点燃，”U.S. Bank的Private Client Group的投资长Bil l Northey说。 “因为从哪些因素可能影响经济轨迹和资本市场轨迹的角度来看，真的是税务改革。” 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障 碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 投资者也认为，本周美联储官员的讲话对美元有利。联储主席叶伦和其他联储官员暗示 ，美联储正向今年再次加息迈进。 周五有关总统特朗普考虑提名泰勒和鲍威尔两人，一个出任联储主席，一个出任副主席 的消息，以及叶伦到白宫和国家经济委员会主任柯恩共进午餐的消息，都令美元短暂下跌， 但美元很快扳回这些跌幅。 美元上涨，拖累欧元 下跌0.6%至1.1763美元。欧洲央行将在下周举行政策会议， 预计决策者将决定削减购债规模，但延长购债计划。 风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎 上升至2015年1月来最高，当时瑞士央行 取消瑞郎兑欧元的汇率上限。 日本将在周日进行众议院选举，调查显示，预计日本首相安倍晋三的执政联盟可能基本 能保住其宣布提前大选前在众议院拥有的三分之二绝对多数席位。 新西兰元 跌至五个月低点，因担心较之之前的中间偏右政府，工党组成的新执政 联盟将在移民和外国投资问题上采取更强硬的立场。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1783 1.1850 -0.57 +12.08 1.0513 美元/日圆 113.50 112.53 +0.86 -2.88 116.87 欧元/日圆 133.68 133.37 +0.23 +8.56 123.14 美元/瑞郎 0.9841 0.9761 +0.82 -3.31 1.0178 英镑/美元 1.3188 1.3157 +0.24 +6.91 1.2336 美元/加元 1.2624 1.2484 +1.12 -6.00 1.3430 美元/离岸人民币 6.6225 6.6056 +0.26 -5.02 6.9726 澳元/美元 0.7818 0.7879 -0.77 +8.36 0.7215 欧元/瑞郎 1.1596 1.1568 +0.24 +8.20 1.0717 欧元/英镑 0.8932 0.9004 -0.80 +4.86 0.8518 新西兰元/美元 0.6968 0.7030 -0.88 +0.39 0.6941 美元/挪威克朗 7.9823 7.9284 +0.68 -7.58 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4083 9.3967 +0.12 +3.55 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1623 8.1251 +0.46 -10.38 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6211 9.6300 -0.09 +0.43 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)