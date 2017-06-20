FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
更新版 1-《全球汇市》美元因加息前景升至一个月高位，英镑下跌
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月20日 / 晚上10点31分 / 2 个月前

更新版 1-《全球汇市》美元因加息前景升至一个月高位，英镑下跌

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元兑欧元和日圆触及三周高位
    * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性
    * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期
    * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹

    路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备
理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近
升息的观点浇了冷水。

    美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，但随着就业市场持
续改善，通胀应会随着薪资一起上升            。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前
再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。
        
    上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。            
    
    “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应，美元被超卖，”
道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。
    在上周美联储举行政策会议后，几位政策制定者对未来几个月再次升息表态谨慎。
    
    美国芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，因近期通胀疲弱，美联储等到年底前才决定是否
再次加息可能是适当的。
    
    共和党资深议员关于今年可完成美国税务改革的讲话，也提振美元。市场普遍认为，美
国税务改革会提振经济成长。分析师表示，仍怀疑今年国会是否能通过税务改革议案，因共
和党内部存在分歧，且该党与民主党对立。
    
    “今年通过税改议案是可能的。但这将是很大胆的假设，”驻纽约的Evercore ISI策略
师Stan Shipley说。
    美元指数      升0.3%，报97.800，周二稍早触及5月18日来最高97.871。
    
    路透数据显示，欧元兑美元      跌至三周低位1.1117美元，美元兑日圆      触及5
月26日来最高111.86日圆。
    
    在主要货币中，美元兑英镑表现最好。美元走高，此前英国央行总裁卡尼称，目前并不
是升息的时机。上周英国央行有三位政策制定者投票支持升息。
    
    卡尼警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长和收入可能受到冲击。他
的讲话令英镑        下跌0.9%至两个月低位的1.2603美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1134   1.1148   -0.13   +5.91   1.0513
    美元/日圆                   111.42   111.51   -0.08   -4.66   116.87
    欧元/日圆                   124.09   124.31   -0.18   +0.77   123.14
    美元/瑞郎                   0.9750   0.9754   -0.04   -4.21   1.0178
    英镑/美元                   1.2629   1.2732   -0.81   +2.38   1.2336
    美元/加元                   1.3264   1.3216   +0.36   -1.24   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8224   6.8270   -0.07   -2.15   6.9726
    澳元/美元                   0.7579   0.7594   -0.20   +5.05   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0855   1.0874   -0.17   +1.29   1.0717
    欧元/英镑                   0.8813   0.8751   +0.71   +3.46   0.8518
    新西兰元/美元               0.7239   0.7230   +0.12   +4.29   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5436   8.4999   +0.51   -1.08   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5090   9.4776   +0.33   +4.66   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7810   8.7414   +0.45   -3.59   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7784   9.7427   +0.37   +2.07   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below