更新版 1-《全球汇市》美元因加息前景升至一个月高位，英镑下跌

(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元和日圆触及三周高位 * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性 * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期 * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹 路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备 理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近 升息的观点浇了冷水。 美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，但随着就业市场持 续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前 再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。 上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。 “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应，美元被超卖，” 道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。 在上周美联储举行政策会议后，几位政策制定者对未来几个月再次升息表态谨慎。 美国芝加哥联储总裁埃文斯周一表示，因近期通胀疲弱，美联储等到年底前才决定是否 再次加息可能是适当的。 共和党资深议员关于今年可完成美国税务改革的讲话，也提振美元。市场普遍认为，美 国税务改革会提振经济成长。分析师表示，仍怀疑今年国会是否能通过税务改革议案，因共 和党内部存在分歧，且该党与民主党对立。 “今年通过税改议案是可能的。但这将是很大胆的假设，”驻纽约的Evercore ISI策略 师Stan Shipley说。 美元指数 升0.3%，报97.800，周二稍早触及5月18日来最高97.871。 路透数据显示，欧元兑美元 跌至三周低位1.1117美元，美元兑日圆 触及5 月26日来最高111.86日圆。 在主要货币中，美元兑英镑表现最好。美元走高，此前英国央行总裁卡尼称，目前并不 是升息的时机。上周英国央行有三位政策制定者投票支持升息。 卡尼警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长和收入可能受到冲击。他 的讲话令英镑 下跌0.9%至两个月低位的1.2603美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1134 1.1148 -0.13 +5.91 1.0513 美元/日圆 111.42 111.51 -0.08 -4.66 116.87 欧元/日圆 124.09 124.31 -0.18 +0.77 123.14 美元/瑞郎 0.9750 0.9754 -0.04 -4.21 1.0178 英镑/美元 1.2629 1.2732 -0.81 +2.38 1.2336 美元/加元 1.3264 1.3216 +0.36 -1.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8224 6.8270 -0.07 -2.15 6.9726 澳元/美元 0.7579 0.7594 -0.20 +5.05 0.7215 欧元/瑞郎 1.0855 1.0874 -0.17 +1.29 1.0717 欧元/英镑 0.8813 0.8751 +0.71 +3.46 0.8518 新西兰元/美元 0.7239 0.7230 +0.12 +4.29 0.6941 美元/挪威克朗 8.5436 8.4999 +0.51 -1.08 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5090 9.4776 +0.33 +4.66 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7810 8.7414 +0.45 -3.59 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7784 9.7427 +0.37 +2.07 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)