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January 31, 2018 / 10:23 PM / 2 days ago

更新版 1-《全球汇市》美元在美联储政策声明发布后上涨，欧元徘徊在平盘附近

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元在美联储政策会议结束后转升
    * 美元仍将创下2016年3月来最大单月跌幅
    * 欧元在美联储政策声明发布后回软，徘徊在平盘附近

    路透纽约1月31日 - 美元周三由跌转升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维
持利率不变，但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落，尾盘徘徊在平盘附近。
        
    美联储周三结束为期两天货币政策会议，维持联邦基金利率目标区间在1.25-1.50%不变
。不过，美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年
适度扩张，就业市场继续保持强劲。            
    
    “这是美联储之前所说的延续，措辞几乎没有改变，”Allianz Investment Managemen
t资本市场部门主管表示。“他们确实暗示将会进一步加息。 这是否为3月铺垫？有可能。
”
    
    1955 GMT，美元兑一篮子六种货币      上涨0.04%，至89.192。美元1月月线势将下跌
超过3%，为2016年3月来最大月度跌幅。
        
    Allianz的Bredemus表示，他相信周三的美联储政策声明不会对美元造成重大的影响。
    
    日圆兑美元纽约尾盘跌0.40%，报109.22日圆。
        
    稍早，日本央行增加了购买中期日本公债，此举被视为该央行对公债收益率进一步上涨
发出警告。
    
    交易商现在关注周五将出炉的美国就业报告，将包括非农就业岗位人数和平均时薪数据
。
        
    ADP Research Institute周三表示，美国1月民间就业岗位增加23.4万个，超过路透访
查分析师预期的增加18.5万个。该数据发布后，对美元的影响不大。
        
    另外，美国总统特朗普周二晚上发表首次的国情咨文演说，但无助美元多头。
        
    特朗普敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的新的基建新支出。他还敦促存在严重
分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。但他在移民问题上采取强硬路
线。
    
    **欧元走势**
    
    在美联储政策声明发布后，欧元      回软，徘徊在平盘附近，纽约尾盘上涨0.02%，
报1.2403美元。
        
    欧元稍早攀升，因稍早数据显示1月欧元区基础通胀稳固，令外界仍然预计欧洲央行可
能很快撤走刺激政策。
        
    欧元区1月扣除食品和能源的基础通胀同比增幅提高至1.2%，上月同比上升1.1%，但总
体通胀升幅放缓。
        
    欧元在1月势将录得2017年7月来最大单月涨幅。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2420   1.2400   +0.16   +3.53   1.1996
    美元/日圆                   109.17   108.76   +0.38   -3.11   112.67
    欧元/日圆                   135.52   134.89   +0.47   +0.25   135.18
    美元/瑞郎                   0.9312   0.9341   -0.31   -4.42   0.9743
    英镑/美元                   1.4190   1.4145   +0.32   +5.02   1.3512
    美元/加元                   1.2313   1.2332   -0.15   -2.10   1.2577
    美元/离岸人民币             6.2977   6.3293   -0.50   -3.30   6.5125
    澳元/美元                   0.8054   0.8082   -0.35   +3.24   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1559   1.1582   -0.20   -1.11   1.1689
    欧元/英镑                   0.8747   0.8765   -0.21   -1.53   0.8883
    新西兰元/美元               0.7363   0.7329   +0.46   +3.91   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7105   7.7208   -0.13   -6.05   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5763   9.5742   +0.02   -2.76   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.8773   7.8893   -0.15   -3.96   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7850   9.7856   -0.01   -0.55   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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