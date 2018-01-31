更新版 1-《全球汇市》美元在美联储政策声明发布后上涨，欧元徘徊在平盘附近

(新增文末收盘表格) * 美元在美联储政策会议结束后转升 * 美元仍将创下2016年3月来最大单月跌幅 * 欧元在美联储政策声明发布后回软，徘徊在平盘附近 路透纽约1月31日 - 美元周三由跌转升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维 持利率不变，但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落，尾盘徘徊在平盘附近。 美联储周三结束为期两天货币政策会议，维持联邦基金利率目标区间在1.25-1.50%不变 。不过，美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年 适度扩张，就业市场继续保持强劲。 “这是美联储之前所说的延续，措辞几乎没有改变，”Allianz Investment Managemen t资本市场部门主管表示。“他们确实暗示将会进一步加息。 这是否为3月铺垫？有可能。 ” 1955 GMT，美元兑一篮子六种货币 上涨0.04%，至89.192。美元1月月线势将下跌 超过3%，为2016年3月来最大月度跌幅。 Allianz的Bredemus表示，他相信周三的美联储政策声明不会对美元造成重大的影响。 日圆兑美元纽约尾盘跌0.40%，报109.22日圆。 稍早，日本央行增加了购买中期日本公债，此举被视为该央行对公债收益率进一步上涨 发出警告。 交易商现在关注周五将出炉的美国就业报告，将包括非农就业岗位人数和平均时薪数据 。 ADP Research Institute周三表示，美国1月民间就业岗位增加23.4万个，超过路透访 查分析师预期的增加18.5万个。该数据发布后，对美元的影响不大。 另外，美国总统特朗普周二晚上发表首次的国情咨文演说，但无助美元多头。 特朗普敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的新的基建新支出。他还敦促存在严重 分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。但他在移民问题上采取强硬路 线。 **欧元走势** 在美联储政策声明发布后，欧元 回软，徘徊在平盘附近，纽约尾盘上涨0.02%， 报1.2403美元。 欧元稍早攀升，因稍早数据显示1月欧元区基础通胀稳固，令外界仍然预计欧洲央行可 能很快撤走刺激政策。 欧元区1月扣除食品和能源的基础通胀同比增幅提高至1.2%，上月同比上升1.1%，但总 体通胀升幅放缓。 欧元在1月势将录得2017年7月来最大单月涨幅。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2420 1.2400 +0.16 +3.53 1.1996 美元/日圆 109.17 108.76 +0.38 -3.11 112.67 欧元/日圆 135.52 134.89 +0.47 +0.25 135.18 美元/瑞郎 0.9312 0.9341 -0.31 -4.42 0.9743 英镑/美元 1.4190 1.4145 +0.32 +5.02 1.3512 美元/加元 1.2313 1.2332 -0.15 -2.10 1.2577 美元/离岸人民币 6.2977 6.3293 -0.50 -3.30 6.5125 澳元/美元 0.8054 0.8082 -0.35 +3.24 0.7801 欧元/瑞郎 1.1559 1.1582 -0.20 -1.11 1.1689 欧元/英镑 0.8747 0.8765 -0.21 -1.53 0.8883 新西兰元/美元 0.7363 0.7329 +0.46 +3.91 0.7086 美元/挪威克朗 7.7105 7.7208 -0.13 -6.05 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5763 9.5742 +0.02 -2.76 9.8486 美元/瑞典克朗 7.8773 7.8893 -0.15 -3.96 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7850 9.7856 -0.01 -0.55 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)