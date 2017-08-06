更新版 1-《全球汇市》美元大涨，受美国就业数据和柯恩的讲话提振

* 7月非农就业岗位增加20.9万个，预期为增加18.3万个 * 美元指数势将创下去年12月来最大单日涨幅 * 白宫国家经济委员会主任柯恩有关税务计划的言论提振美元 * 美元兑日圆触及一周高位，兑瑞郎触及六周高位 (新增收盘表格) 路透纽约8月6日 - 美元兑一篮子主要货币周五势将创下年内最大单日涨幅，此前美国7月就业报告强劲， 且白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。 美元指数 跳涨约1%，至一周高位93.774，此前美国劳工部公布7月非农就业岗位增加20.9万个，且 柯恩发表言论。美元指数尾盘上涨0.7%，至93.529。 柯恩周五向彭博电视表示，美国35%的公司税税率应该向其他经济合作暨发展组织(OECD)国家24%的平均水 平靠拢。 7月美国平均时薪上升0.3%，6月增长0.2%。接受路透访查的分析师预计，7月非农就业岗位增加18.3万个 ，平均时薪增长0.3%。 分析师表示，“作空美元”的交易商在就业数据和柯恩讲话后被迫买回美元。在美元上月录得去年3月来 最大单月跌幅后，作空美元是较普遍的押注。 “就业数据强劲，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。他又表示，柯恩的讲话，促使交易商重新聚焦可 能进行的税改。 美元指数上涨，可望录得12月15日来最大单日百分比涨幅。欧元兑美元 下挫超过1%，至四日低位1. 1729美元，周三触及逾两年半高位1.1909美元。 尽管美元指数可望录得四周内首周周线百分比上升，但欧元兑美元仍可能录得连续第四周周线百分比上涨 。 美元兑日圆 盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04日圆，脱离近期触及的七周低位。美元兑瑞郎C HF=盘中触及0.9763瑞郎，为逾六周来最高。 美元近几个月下跌，主要是因为对美联储今年再次加息的疑虑加重，以及美国总统特朗普促成长政策计划 遭遇重重障碍。 美联储12月升息前景仍不明确，根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，交易预计 美联储12月加息的机率为大约50%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1768 1.1868 -0.84 +11.94 1.0513 美元/日圆 110.67 110.02 +0.59 -5.31 116.87 欧元/日圆 130.30 130.60 -0.23 +5.81 123.14 美元/瑞郎 0.9727 0.9683 +0.45 -4.43 1.0178 英镑/美元 1.3035 1.3137 -0.78 +5.67 1.2336 美元/加元 1.2650 1.2584 +0.52 -5.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.7347 6.7285 +0.09 -3.41 6.9726 澳元/美元 0.7922 0.7948 -0.33 +9.80 0.7215 欧元/瑞郎 1.1452 1.1494 -0.37 +6.86 1.0717 欧元/英镑 0.9025 0.9032 -0.08 +5.95 0.8518 新西兰元/美元 0.7408 0.7433 -0.34 +6.73 0.6941 美元/挪威克朗 7.9455 7.9051 +0.51 -8.01 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3550 9.3834 -0.30 +2.96 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1424 8.0996 +0.53 -10.60 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5880 9.6143 -0.27 +0.08 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)