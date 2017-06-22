更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因美债收益率偏低抵消稳健经济数据的影响

(新增文末收盘表格) * 股市早盘走疲，引发对日圆的避险买需 * 挪威克朗上涨，此前挪威央行弃用倾向宽松政策的措辞 * 新西兰元跳涨，此前新西兰央行对成长前景表示乐观 * 墨西哥央行将利率上调至7%，提振墨西哥披索 路透纽约6月23日 - 美元对一篮子货币周四几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了 与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接近本周稍早触及的 一个月高位的水平。 日圆得到一些避险买需，因美股早盘表现疲弱，欧股表现一般。 挪威克朗和新西兰元升幅可观，盘中交易淡静，此前挪威央行和新西兰央行都对该国的 经济前景充满信心。 在新兴市场货币方面，墨西哥披索 跳升1%，此前政策制定者将利率上调至7%。 上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)也升息。 尽管近期通胀回软，但上周多位美联储官员对年底前再次升息表示支持，美元因此走强 。不过，市场开始怀疑，目前美国经济温和扩张，是否可为进一步升息提供理据，令美元的 涨势减退。 “市场对美联储官员鹰派的讲话并不买账，”BK Asset Management外汇策略部门董事 总经理Boris Schlossberg说，“市场对美国下半年经济成长存疑。” 周三美国公债收益率差趋平至近10年来最平水准，反映了交易商对美联储今年能否再次 升息的疑虑。 “我认为收益率上升的压力不大，”Leumi Investment Services Inc全球资产配置部 门主管Humberto Garcia说。 收益率曲线周四持稳，报告显示美国就业市场不断收紧，4月房价升幅超过交易商预期 。 美元指数 持平在97.571，周二触及一个月高位97.871。 欧元兑美元 下跌0.2%，至1.1149美元。美元兑日圆 微幅下跌，至111.32日 圆。 日圆兑欧元 升0.2%，至124.10日圆。泛欧STOXX 600指数 日内收平盘 。 其他货币方面，挪威克朗上升，此前挪威央行上调2017和2018年利率预估，表示减息的 可能性已不复存在。 挪威克朗兑美元 涨0.4%，至8.4956克朗，兑欧元 升0.6%，至9.4690 克朗。 新西兰元兑美元 上升0.6%，至0.7266美元，此前新西兰央行对经济成长前景和 目前汇率所产生的影响做出了乐观的评估。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1150 1.1166 -0.14 +6.06 1.0513 美元/日圆 111.32 111.37 -0.04 -4.75 116.87 欧元/日圆 124.12 124.36 -0.19 +0.80 123.14 美元/瑞郎 0.9718 0.9724 -0.06 -4.52 1.0178 英镑/美元 1.2681 1.2668 +0.10 +2.80 1.2336 美元/加元 1.3232 1.3332 -0.75 -1.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.8365 6.8306 +0.09 -1.95 6.9726 澳元/美元 0.7541 0.7550 -0.12 +4.52 0.7215 欧元/瑞郎 1.0836 1.0858 -0.20 +1.11 1.0717 欧元/英镑 0.8791 0.8812 -0.24 +3.20 0.8518 新西兰元/美元 0.7263 0.7223 +0.55 +4.64 0.6941 美元/挪威克朗 8.4885 8.5304 -0.49 -1.72 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4677 9.5242 -0.59 +4.20 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7482 8.7446 +0.04 -3.95 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7562 9.7656 -0.10 +1.84 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)