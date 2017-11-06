更新版 1-《全球汇市》美元指数下跌，因交易商转趋审慎

(新增文末收盘表格) * 英镑收复失地 * 加元兑美元微幅上涨，因油价上升 路透纽约11月6日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，回吐部分近期涨幅，因美国建议中的 税改提案和美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来成员的相关不确定性，令交易商不愿推高美 元。 美元指数 下跌0.19%，至94.764。美元指数自9月中来上涨近3%。 美元兑日圆 跌0.31%，欧元兑美元 下滑0.03%。 “美元涨势在现水准有所暂缓，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员Minh Trang说 。 围绕美国税改提案的不确定和FOMC的未来仍未明朗，是令投资者对美元转趋谨的部分原 因，Trang表示。 美国众议院上周发布首份税改计划草案，如果得到通过，这将是美国自1980年代以来最 大规模的税务改革。 美国众议院筹款委员会周一开始修订该提案，预计将对多个个人和公司税改革提议进行 微调或一些重大修改。 纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以 及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。 这对美联储领导层带来另一个未知之数，在不到一周前，美国总统特朗普宣布了下任美 联储主席提名人。 “在事态更明确一些前，美元目前有点风声鹤唳，”Trang表示。 英镑兑美元 升0.73%，从英国央行政策会议后触及的一个月低位反弹。上周英国 央行宣布十年来首次升息，但表示，预期未来仅会逐步收紧政策。 加元兑美元 微幅上升。原油价格触及2015年7月来最高水准，因沙特王储藉由肃 贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。 原油是加拿大主要出口商品之一。 拉美货币在上周遭抛售后反弹，因基本产品价格上升，驱使投资者趁低吸纳。美元兑墨 西哥披索下滑0.82%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1609 1.1607 +0.02 +10.43 1.0513 美元/日圆 113.68 114.06 -0.33 -2.73 116.87 欧元/日圆 131.99 132.39 -0.30 +7.19 123.14 美元/瑞郎 0.9973 1.0005 -0.32 -2.01 1.0178 英镑/美元 1.3170 1.3074 +0.73 +6.76 1.2336 美元/加元 1.2702 1.2761 -0.46 -5.42 1.3430 美元/离岸人民币 6.6239 6.6352 -0.17 -5.00 6.9726 澳元/美元 0.7690 0.7650 +0.52 +6.58 0.7215 欧元/瑞郎 1.1578 1.1615 -0.32 +8.03 1.0717 欧元/英镑 0.8812 0.8876 -0.72 +3.45 0.8518 新西兰元/美元 0.6944 0.6905 +0.56 +0.04 0.6941 美元/挪威克朗 8.1329 8.1695 -0.45 -5.84 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4426 9.4897 -0.50 +3.93 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3966 8.4317 -0.42 -7.81 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7477 9.7880 -0.41 +1.75 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)