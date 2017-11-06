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更新版 1-《全球汇市》美元指数下跌，因交易商转趋审慎
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2017年11月6日 / 晚上10点53分 / 更新于 15 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元指数下跌，因交易商转趋审慎

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 英镑收复失地
    * 加元兑美元微幅上涨，因油价上升

    路透纽约11月6日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，回吐部分近期涨幅，因美国建议中的
税改提案和美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来成员的相关不确定性，令交易商不愿推高美
元。    
    
    美元指数      下跌0.19%，至94.764。美元指数自9月中来上涨近3%。
    
    美元兑日圆      跌0.31%，欧元兑美元      下滑0.03%。
    
    “美元涨势在现水准有所暂缓，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员Minh Trang说
。
    
    围绕美国税改提案的不确定和FOMC的未来仍未明朗，是令投资者对美元转趋谨的部分原
因，Trang表示。
        
    美国众议院上周发布首份税改计划草案，如果得到通过，这将是美国自1980年代以来最
大规模的税务改革。
    
    美国众议院筹款委员会周一开始修订该提案，预计将对多个个人和公司税改革提议进行
微调或一些重大修改。
        
    纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以
及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。            
    
    这对美联储领导层带来另一个未知之数，在不到一周前，美国总统特朗普宣布了下任美
联储主席提名人。
    
    “在事态更明确一些前，美元目前有点风声鹤唳，”Trang表示。
    
    英镑兑美元      升0.73%，从英国央行政策会议后触及的一个月低位反弹。上周英国
央行宣布十年来首次升息，但表示，预期未来仅会逐步收紧政策。
        
    加元兑美元      微幅上升。原油价格触及2015年7月来最高水准，因沙特王储藉由肃
贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed
 bin Tala。            原油是加拿大主要出口商品之一。
        
    拉美货币在上周遭抛售后反弹，因基本产品价格上升，驱使投资者趁低吸纳。美元兑墨
西哥披索下滑0.82%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1609   1.1607   +0.02  +10.43   1.0513
    美元/日圆                   113.68   114.06   -0.33   -2.73   116.87
    欧元/日圆                   131.99   132.39   -0.30   +7.19   123.14
    美元/瑞郎                   0.9973   1.0005   -0.32   -2.01   1.0178
    英镑/美元                   1.3170   1.3074   +0.73   +6.76   1.2336
    美元/加元                   1.2702   1.2761   -0.46   -5.42   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6239   6.6352   -0.17   -5.00   6.9726
    澳元/美元                   0.7690   0.7650   +0.52   +6.58   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1578   1.1615   -0.32   +8.03   1.0717
    欧元/英镑                   0.8812   0.8876   -0.72   +3.45   0.8518
    新西兰元/美元               0.6944   0.6905   +0.56   +0.04   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1329   8.1695   -0.45   -5.84   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4426   9.4897   -0.50   +3.93   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3966   8.4317   -0.42   -7.81   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7477   9.7880   -0.41   +1.75   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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