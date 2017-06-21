更新版 1-《全球汇市》美元指数从一个月高位回落，英镑上涨

(新增文末收盘表格) * 美股下跌，带动美元温和抛盘 * 英镑反弹，此前英国央行首席济学家霍尔丹表示支持加息 * 油价不断下跌，重压商品相关货币 * 投资者等待新西兰央行公布利率决定 路透纽约6月22日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位下滑，因美股下跌，引发部分 交易商对美元锁定获利，此前美国今年稍晚可能再次升息的预期带动美元上涨。 英镑攀升，此前英国央行首席济学家霍尔丹称，他预期会支持今年稍晚升息一次。周二 英镑下跌，因英国央行总裁卡尼表示，现在不是升息的时机。此前英国央行有三位政策制定 者在上周投票支持加息。 加元 和澳元 等商品相关货币跟随油价走低。 “美元跟随股市有点回软，”FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand 在谈到美元下跌时说。“市场仍在消化美联储主席叶伦的讲话。” 一周多前，美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，叶 伦在记者会上淡化近期通胀不断回落的迹象。 美元指数 跌0.2%，至97.541，低于周二触及的一个月高位97.871。 美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数温和下跌，纳斯达克指数从近期跌势中反弹 。 在其它主要货币中，英镑兑美元的涨幅最大，此前霍尔丹发表鹰派讲话，与他一直被认 为是持鸽派观点的名声相悖。 “如果霍尔丹的想法改变，那么，这可能是未来利率路径的重大消息，”RBC Capital Markets外汇交易部门主管Adam Cole说。 投资者也密切关注英国政治发展，英国首相特雷莎梅的保守党仍在和北爱尔兰民主联盟 党就组建政府进行磋商。 较周二纽约尾盘，英镑兑美元 下跌最多0.6%，后缩减一半跌幅，报1.2668美元 。 与此同时，全球指标原油价格周三触及七个月低位，因担忧供应过剩，给依赖于原油和 商品出口国家的货币带来压力。 加元兑美元 报1.3313加元，较周二尾盘跌0.4%。 澳元兑美元 跌0.3%，报0.7558，新西兰元兑美元 下滑0.1%，至0.7231 。 投资者等待新西兰央行公布利率决定。分析师预期新西兰央行将保持利率在纪录低位1. 75%不变。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1166 1.1134 +0.29 +6.21 1.0513 美元/日圆 111.37 111.42 -0.04 -4.71 116.87 欧元/日圆 124.36 124.09 +0.22 +0.99 123.14 美元/瑞郎 0.9724 0.9750 -0.27 -4.46 1.0178 英镑/美元 1.2668 1.2629 +0.31 +2.69 1.2336 美元/加元 1.3332 1.3264 +0.51 -0.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8306 6.8224 +0.12 -2.04 6.9726 澳元/美元 0.7550 0.7579 -0.38 +4.64 0.7215 欧元/瑞郎 1.0858 1.0855 +0.03 +1.32 1.0717 欧元/英镑 0.8812 0.8813 -0.01 +3.45 0.8518 新西兰元/美元 0.7223 0.7239 -0.22 +4.06 0.6941 美元/挪威克朗 8.5304 8.5436 -0.15 -1.23 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5242 9.5090 +0.16 +4.83 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7446 8.7810 -0.41 -3.99 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7656 9.7784 -0.13 +1.94 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 刘静/龚芳)