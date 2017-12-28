更新版 1-《全球汇市》美元指数触及一个月低位，比特币再次下跌

(新增文末收盘表格) * 美元指数势将录得2003年来最差的年度表现 * 欧元兑美元触及一个月高位 * 澳元和新西兰元触及两个月高位 * 比特币下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管 路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子货币周四跌至一个月低位，因在大规模税改计划通 过后，美国经济成长前景并不算乐观，而比特币连续第二日下跌，因韩国加强对加密货币交 易的监管。 包括澳元和新西兰元在内的商品相关货币触及两个月高位，因铜价 触及四年高位 ，油价 持于2015年中来的最高水平。 “之前美元因税改预期上涨，目前来说，我们看到美元遭抛售，”瑞穗汇市策略师Sire en Harajli说。 上周美国通过30年来最大规模的税改计划，对美元提供一些支持，但市场对税改会很快 带动消费者信心上升不是很有信心。 美元指数 周四下滑近0.5%，至11月27日来最低水准。尾盘下跌0.45%，至92.609 。 美元指数今年下跌超过9%，势将录得2003年来最大的年度跌幅。在2017年开局，美元触 及14年高位，因指望美国总统特朗普实施推动经济成长和推高通胀的措施。 不过，美元回软，因投资者担忧特朗普不能成功落实他的竞选承诺，尤其是基建方面， 以及其他国家央行走向收紧货币政策，令与美联储的货币政策差异缩窄。 欧元兑美元升0.55%，至1.1951美元，此前触及一个月最高。欧元在今年迄今上涨了约1 4%，可望创下2003年来表现最好的一年。 澳元兑美元升0.32%，至0.7791美元。新西兰元兑美元涨0.33%，至0.7081美元。 比特币今年狂涨1,300%，远超任何传统资产。但市场观察者表示,在11天前触及纪录高 位近20,000美元后，获利了结打压比特币下跌。 “专业人士获利了结，散户投资者跟随，”XTRADE.IO联合创始人和执行长Alexander K ravets说。 投资者进一步降低对比特币的敞口，此前韩国政府称将采取更多举措，监管国内加密货 币交易中的投机行为。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所尾盘跌9.31%，报13,891.30美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1941 1.1886 +0.46 +13.58 1.0513 美元/日圆 112.87 113.34 -0.41 -3.42 116.87 欧元/日圆 134.80 134.74 +0.04 +9.47 123.14 美元/瑞郎 0.9784 0.9861 -0.78 -3.87 1.0178 英镑/美元 1.3442 1.3395 +0.35 +8.97 1.2336 美元/加元 1.2567 1.2653 -0.68 -6.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.5300 6.5531 -0.35 -6.35 6.9726 澳元/美元 0.7796 0.7767 +0.37 +8.05 0.7215 欧元/瑞郎 1.1687 1.1725 -0.32 +9.05 1.0717 欧元/英镑 0.8882 0.8869 +0.15 +4.27 0.8518 新西兰元/美元 0.7087 0.7059 +0.40 +2.10 0.6941 美元/挪威克朗 8.2489 8.2685 -0.24 -4.49 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8527 9.8305 +0.23 +8.44 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2441 8.2747 -0.37 -9.48 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8450 9.8381 +0.07 +2.77 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 刘静/龚芳)