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December 28, 2017 / 10:24 PM / 更新于 15 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及一个月低位，比特币再次下跌

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元指数势将录得2003年来最差的年度表现
    * 欧元兑美元触及一个月高位
    * 澳元和新西兰元触及两个月高位
    * 比特币下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管

    路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子货币周四跌至一个月低位，因在大规模税改计划通
过后，美国经济成长前景并不算乐观，而比特币连续第二日下跌，因韩国加强对加密货币交
易的监管。
        
    包括澳元和新西兰元在内的商品相关货币触及两个月高位，因铜价      触及四年高位
，油价       持于2015年中来的最高水平。
        
    “之前美元因税改预期上涨，目前来说，我们看到美元遭抛售，”瑞穗汇市策略师Sire
en Harajli说。
        
    上周美国通过30年来最大规模的税改计划，对美元提供一些支持，但市场对税改会很快
带动消费者信心上升不是很有信心。
        
    美元指数      周四下滑近0.5%，至11月27日来最低水准。尾盘下跌0.45%，至92.609
。
    
    美元指数今年下跌超过9%，势将录得2003年来最大的年度跌幅。在2017年开局，美元触
及14年高位，因指望美国总统特朗普实施推动经济成长和推高通胀的措施。
   
    不过，美元回软，因投资者担忧特朗普不能成功落实他的竞选承诺，尤其是基建方面，
以及其他国家央行走向收紧货币政策，令与美联储的货币政策差异缩窄。
    
    欧元兑美元升0.55%，至1.1951美元，此前触及一个月最高。欧元在今年迄今上涨了约1
4%，可望创下2003年来表现最好的一年。
    
    澳元兑美元升0.32%，至0.7791美元。新西兰元兑美元涨0.33%，至0.7081美元。
    
    比特币今年狂涨1,300%，远超任何传统资产。但市场观察者表示,在11天前触及纪录高
位近20,000美元后，获利了结打压比特币下跌。
         
    “专业人士获利了结，散户投资者跟随，”XTRADE.IO联合创始人和执行长Alexander K
ravets说。
    
    投资者进一步降低对比特币的敞口，此前韩国政府称将采取更多举措，监管国内加密货
币交易中的投机行为。            
        
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所尾盘跌9.31%，报13,891.30美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1941   1.1886   +0.46  +13.58   1.0513
    美元/日圆                   112.87   113.34   -0.41   -3.42   116.87
    欧元/日圆                   134.80   134.74   +0.04   +9.47   123.14
    美元/瑞郎                   0.9784   0.9861   -0.78   -3.87   1.0178
    英镑/美元                   1.3442   1.3395   +0.35   +8.97   1.2336
    美元/加元                   1.2567   1.2653   -0.68   -6.43   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5300   6.5531   -0.35   -6.35   6.9726
    澳元/美元                   0.7796   0.7767   +0.37   +8.05   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1687   1.1725   -0.32   +9.05   1.0717
    欧元/英镑                   0.8882   0.8869   +0.15   +4.27   0.8518
    新西兰元/美元               0.7087   0.7059   +0.40   +2.10   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2489   8.2685   -0.24   -4.49   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8527   9.8305   +0.23   +8.44   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2441   8.2747   -0.37   -9.48   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8450   9.8381   +0.07   +2.77   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 刘静/龚芳)

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