更新版 1-《全球汇市》美元指数触及15个月低位，因美联储政策和美国政治不确定

(新增文末收盘表格) * 美国建筑支出和汽车销售疲弱，损及美元 * 美元指数触及15个月低位 * CME的FedWatch工具显示，12月美联储升息机率约为46% * 美国政治不确定性重压美元 * 美元跌穿110日圆，为逾六周来首次 路透纽约8月1日 - 美元兑一篮子主要货币周二短暂触及15个月低位，因华盛顿政治动 荡和美国经济数据疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景不确定。 美元尾盘反弹，日内上涨，因投资者整固仓位，但美元兑主要货币仍离逾一年低位不远 ，因预期美国政治不确定性将继续重压美元。总统特朗普周一解雇了白宫通讯联络主任斯卡 拉穆奇。 市场对美联储会否在今年再次升息的担忧持续。根据CME Group的FedWatch工具，交易 商最新的押注反映出，美联储在12月升息的机率为约46%。 美元指数 纽约尾盘升0.2%，至93.060，此前触及去年5月初以来最低92.777。 美元指数7月月线下跌，为连续第五个月下跌，此为2010年12月至2011年4月以来的最长 跌势。7月创下去年3月来最大的月线跌幅。 “完全是因为美元动能负面，”Credit Agricole外汇策略师Vassili Serebriakov说，“如果你作空美元，那么，走势发展对你有利，那就没有理由改变观点。 ” 美国建筑支出和汽车销售疲弱，加重了美元的下行压力，Serebriakov补充说。 美国商务部周二公布，6月建筑支出较前月下降1.3%，至去年9月来最低水准。路透访查 的分析师预估为增长0.4%。 美国汽车制造商周二表示，7月对日租车队的汽车销售继续下降。 美元兑日圆 尾盘微幅上涨，报110.32日圆。美元稍早跌穿110日圆，为逾六周来 首次，触及109.94日圆。 欧元兑美元 下跌0.3%，报1.1800美元，但离周一触及的两年半高位1.1845美元不 远。 “我认为，美国政策不确定性是美元近期下跌的最大原因，”瑞穗外汇策略师Sireen H arajli说，“我认为特朗普总统当选的任何正面效应到现在已经不复存在。” 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1801 1.1840 -0.33 +12.25 1.0513 美元/日圆 110.35 110.25 +0.09 -5.58 116.87 欧元/日圆 130.22 130.55 -0.25 +5.75 123.14 美元/瑞郎 0.9656 0.9664 -0.08 -5.13 1.0178 英镑/美元 1.3199 1.3212 -0.10 +7.00 1.2336 美元/加元 1.2534 1.2477 +0.46 -6.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.7286 6.7266 +0.03 -3.50 6.9726 澳元/美元 0.7967 0.8002 -0.44 +10.42 0.7215 欧元/瑞郎 1.1392 1.1446 -0.47 +6.30 1.0717 欧元/英镑 0.8933 0.8961 -0.31 +4.87 0.8518 新西兰元/美元 0.7465 0.7513 -0.64 +7.55 0.6941 美元/挪威克朗 7.9257 7.8616 +0.82 -8.24 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3570 9.3127 +0.48 +2.98 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1046 8.0632 +0.51 -11.01 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5679 9.5532 +0.15 -0.13 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)