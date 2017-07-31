更新版 1-《全球汇市》美元续跌，因月末投资组合调整和白宫通讯联络办主任将离职

(新增文末收盘表格) * 月末投资组合调整提振欧元 * 欧元兑美元触及逾两年半峰值 * 白宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇将离职，美国政治前景蒙上阴霾 * 美元兑日圆触及逾六周低位 路透纽约7月31日 - 美元兑欧元周一触及逾两年半低位，因月末投资组合调整，以及白 宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)将离职的消息，引发美国政治前景 的不确定性。 欧元兑美元日内稍早触及逾两年半峰值，因月末买盘和欧元区通胀数据令市场继续预期 欧洲央行将采取较鹰派的立场。美国纽约时报报导，美国总统特朗普之前已决定让斯卡拉穆 奇离职后，欧元兑美元扩大升幅，最高攀升0.8%。 白宫随后表示，出任白宫通讯联络办公室主任刚刚超过一周的斯卡拉穆奇将离职。上周 特朗普政府度过了最不平静的一周之一，医保改革议案被参议院否决，特朗普的发言人和前 幕僚长均离职。 在斯卡拉穆奇离任的消息公布后，美元指数 触及去年5月初来最低92.786。美元 兑日圆 触及逾六周低点110.22日圆。 对特朗普推进包括税改在内的经济刺激计划的可能性的疑虑拖累美元下跌，导致美元指 数7月月线下挫约2.9%，这将是去年3月来最大单月跌幅。 市场担心美国通胀偏低可能导致美联储采取较鸽派立场，这也损及美元。 “在斯卡拉穆奇将离职的消息被证实后，给特朗普政府的信誉造成了又一次打击，”Oa nda资深汇市分析师Alfonso Esparza说。 分析师说，欧元稍早受到提振，因交易商买入欧元，作为月末投资组合调整的一部份， 且预计欧洲央行在收紧货币政策的轨道之上。 “欧洲经济确实表现良好，因此，应该预计中期货币政策将会作出相应的调整，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。 7月欧元兑美元有望上涨3.6%，为2016年3月来最大单月百分比涨幅，美元兑日圆月线势 将下跌1.9%，录得六个月来最大单月百分比跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1840 1.1750 +0.77 +12.62 1.0513 美元/日圆 110.25 110.65 -0.36 -5.66 116.87 欧元/日圆 130.55 130.01 +0.42 +6.02 123.14 美元/瑞郎 0.9664 0.9686 -0.23 -5.05 1.0178 英镑/美元 1.3212 1.3131 +0.62 +7.10 1.2336 美元/加元 1.2477 1.2432 +0.36 -7.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.7266 6.7354 -0.13 -3.53 6.9726 澳元/美元 0.8002 0.7986 +0.20 +10.91 0.7215 欧元/瑞郎 1.1446 1.1377 +0.61 +6.80 1.0717 欧元/英镑 0.8961 0.8945 +0.18 +5.20 0.8518 新西兰元/美元 0.7513 0.7511 +0.03 +8.24 0.6941 美元/挪威克朗 7.8616 7.9095 -0.61 -8.98 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3127 9.2959 +0.18 +2.50 9.0858 美元/瑞典克朗 8.0632 8.1166 -0.66 -11.47 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5532 9.5378 +0.16 -0.28 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)