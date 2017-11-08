更新版 1-《全球汇市》美元走低，受美国税改忧虑拖累

(新增文末收盘表格) * 美元兑日圆和欧元下跌 * 美国企业税下调实施时间可能被延后的报道打击美元 路透纽约11月8日 - 美元兑日圆周三跌至逾一周低位，受压于特朗普总统税改计划可能被延后的忧虑。 美国众议院议长莱恩保留了执行大幅下调后的企业税税率的时间可能延后的可能性，此前有媒体报导称，参议院共和党人正在研究此选项。 实施减税的时间可能延后，或者税改提议被大打折扣，将对美元不利，分析师表示。 “做多美元的人特别容易受到这些消息的影响，我们看见许多交易员一听到任何坏消息就抛弃美元，”XE首席市场策略师Lennon Sweeting称。 美元兑日圆下跌0.19%，报113.78日圆，盘中稍早最低跌至113.4日圆。 美元指数 下跌0.04%，报94.875。 “我认为这与税改计划获得国会通过过程中的不确定性有关，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov称。 英镑兑美元下跌，因执政的保守党发生一连串丑闻，且对首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)达成良好退欧协议能力的怀疑加重，均令英镑承压。 加元兑美元续升，因加拿大央行总裁波洛兹前日的讲话没有投资者预期得那么鸽派，带动加元上涨。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1593 1.1585 +0.07 +10.27 1.0513 美元/日圆 113.86 114.00 -0.12 -2.58 116.87 欧元/日圆 132.01 132.10 -0.07 +7.20 123.14 美元/瑞郎 0.9998 0.9998 +0.00 -1.77 1.0178 英镑/美元 1.3113 1.3165 -0.39 +6.30 1.2336 美元/加元 1.2724 1.2772 -0.38 -5.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.6309 6.6393 -0.13 -4.90 6.9726 澳元/美元 0.7675 0.7644 +0.41 +6.38 0.7215 欧元/瑞郎 1.1593 1.1584 +0.08 +8.17 1.0717 欧元/英镑 0.8839 0.8798 +0.47 +3.77 0.8518 新西兰元/美元 0.6963 0.6899 +0.93 +0.32 0.6941 美元/挪威克朗 8.1636 8.1702 -0.08 -5.48 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4656 9.4684 -0.03 +4.18 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3794 8.3965 -0.20 -8.00 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7153 9.7292 -0.14 +1.41 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)