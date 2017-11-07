更新版 1-《全球汇市》聚焦欧美货币政策背离支撑美元，打压欧元

(新增文末收盘表格) * 美元指数略低于7月20日高位 * 澳元下滑，因澳洲央行维持利率不变 路透纽约11月7日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，因投资者重新聚焦美国和欧元区货币 政策背离。 美元指数 上涨0.17%，至94.921，略低于上月底触及的三个月高位95.150。 欧元兑美元下滑0.2%，至1.1586美元，盘中跌至7月20日来最低1.1555美元。 “投资者重新聚焦美联储和多数其他主要央行政策前景背离的现象，”Commonwealth F oreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。 “较之其他主要央行，美联储政策正常化的步伐将更快的观点在今年多数时间基本退居 次席，”他说。 “这一题材再次回到聚光灯下，是因为欧洲央行最近的会议结果。” 上月底欧洲央行宣布，将其购债计划延长至2018年9月，令该央行在明年升息的可能性 显著下降。与此同时，投资者预计，美联储将在下月升息，接着在明年再进行约两次加息。 本周没有重大经济数据发布，汇市起伏不大，交易商等待下周出炉的通胀和零售销售数 据，将从中寻找方向，Oanda驻多伦多的资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。 “今天我们的平台上成交量不是很大，”他说。 Esiner说，对美国国会议员朝最终就税改达成交易的方向迈进的“谨慎乐观”情绪，支 撑美元。 共和党议员周一开始修改美国税改提案，民主党指出，提案中缺失了广受欢迎的减税项 目，证明该提案是拿中产阶级开刀。 另外，在英国准备退欧之际，投资者对该国经济体质的担忧，拖累英镑走低。英镑兑美 元跌0.05%。 澳洲央行周二连续第14次政策会议维持利率在记录低点1.5%不变，而且在通胀率持续偏 低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。 澳元兑美元 下滑0.61%，至0.7643美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1585 1.1609 -0.21 +10.20 1.0513 美元/日圆 114.00 113.68 +0.28 -2.46 116.87 欧元/日圆 132.10 131.99 +0.08 +7.28 123.14 美元/瑞郎 0.9998 0.9973 +0.25 -1.77 1.0178 英镑/美元 1.3165 1.3170 -0.04 +6.72 1.2336 美元/加元 1.2772 1.2702 +0.55 -4.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.6393 6.6239 +0.23 -4.78 6.9726 澳元/美元 0.7644 0.7690 -0.60 +5.95 0.7215 欧元/瑞郎 1.1584 1.1578 +0.05 +8.09 1.0717 欧元/英镑 0.8798 0.8812 -0.16 +3.29 0.8518 新西兰元/美元 0.6899 0.6944 -0.65 -0.61 0.6941 美元/挪威克朗 8.1702 8.1329 +0.46 -5.40 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4684 9.4426 +0.27 +4.21 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3965 8.3966 -0.00 -7.81 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7292 9.7477 -0.19 +1.56 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 母红/龚芳)