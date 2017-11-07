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更新版 1-《全球汇市》聚焦欧美货币政策背离支撑美元，打压欧元
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2017年11月7日 / 晚上10点39分 / 更新于 8 小时前

更新版 1-《全球汇市》聚焦欧美货币政策背离支撑美元，打压欧元

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元指数略低于7月20日高位
    * 澳元下滑，因澳洲央行维持利率不变

    路透纽约11月7日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，因投资者重新聚焦美国和欧元区货币
政策背离。
        
    美元指数      上涨0.17%，至94.921，略低于上月底触及的三个月高位95.150。   
        
    欧元兑美元下滑0.2%，至1.1586美元，盘中跌至7月20日来最低1.1555美元。
        
    “投资者重新聚焦美联储和多数其他主要央行政策前景背离的现象，”Commonwealth F
oreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。
    “较之其他主要央行，美联储政策正常化的步伐将更快的观点在今年多数时间基本退居
次席，”他说。
    
    “这一题材再次回到聚光灯下，是因为欧洲央行最近的会议结果。”
    
    上月底欧洲央行宣布，将其购债计划延长至2018年9月，令该央行在明年升息的可能性
显著下降。与此同时，投资者预计，美联储将在下月升息，接着在明年再进行约两次加息。
    
    本周没有重大经济数据发布，汇市起伏不大，交易商等待下周出炉的通胀和零售销售数
据，将从中寻找方向，Oanda驻多伦多的资深汇市分析师Alfonso Esparza表示。
    
    “今天我们的平台上成交量不是很大，”他说。
        
    Esiner说，对美国国会议员朝最终就税改达成交易的方向迈进的“谨慎乐观”情绪，支
撑美元。
    
    共和党议员周一开始修改美国税改提案，民主党指出，提案中缺失了广受欢迎的减税项
目，证明该提案是拿中产阶级开刀。

   另外，在英国准备退欧之际，投资者对该国经济体质的担忧，拖累英镑走低。英镑兑美
元跌0.05%。
    
    澳洲央行周二连续第14次政策会议维持利率在记录低点1.5%不变，而且在通胀率持续偏
低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。            
        
    澳元兑美元        下滑0.61%，至0.7643美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1585   1.1609   -0.21  +10.20   1.0513
    美元/日圆                   114.00   113.68   +0.28   -2.46   116.87
    欧元/日圆                   132.10   131.99   +0.08   +7.28   123.14
    美元/瑞郎                   0.9998   0.9973   +0.25   -1.77   1.0178
    英镑/美元                   1.3165   1.3170   -0.04   +6.72   1.2336
    美元/加元                   1.2772   1.2702   +0.55   -4.90   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6393   6.6239   +0.23   -4.78   6.9726
    澳元/美元                   0.7644   0.7690   -0.60   +5.95   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1584   1.1578   +0.05   +8.09   1.0717
    欧元/英镑                   0.8798   0.8812   -0.16   +3.29   0.8518
    新西兰元/美元               0.6899   0.6944   -0.65   -0.61   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1702   8.1329   +0.46   -5.40   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4684   9.4426   +0.27   +4.21   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3965   8.3966   -0.00   -7.81   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7292   9.7477   -0.19   +1.56   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 母红/龚芳)

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