更新版 1-《全球汇市》获利了结拖累美元下跌，因特朗普前竞选经理遭指控

* 美元下跌，因特朗普前竞选经理马纳福特遭指控，投资者持谨慎态度 * 投资者在美元上周录得年内表现最好的一周后获利了结 * 日圆升至近一周高位 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约10月30日 - 美元周一下跌，上周美元录得年内表现最好的一周后，投资者对美元获利了结，且有关美国总统特朗普前竞选团队经理马纳福特被控密谋反美的消息，使投资者转趋谨慎。 本周将有一系列美国经济数据公布，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周二和三周举行政策会议，令市场的谨慎情绪加重。 “马纳福特的消息公布时，我们没看到美元下跌，不过，我认为，这则消息为目前正在发生的事情提供了谨慎的潜台词，”瑞穗实业银行汇市策略师Sireen Harajli表示，“这肯定影响了今天的汇市，即便不是唯一的因素。” 上周美元创下年内表现最好的一周，周一避险人气引发交易商卖出美元，对美元的涨势获利了结，Harajli说。 今日的避险情绪提振日圆兑美元 。美元跌至一周低位113.04日圆。 欧元兑美元 涨0.25%，从周五触及的三个月低位反弹。 美元承压的另一原因是，特朗普很可能在本周稍后宣布提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席。外界认为，较之其他两名热门人选，前美联储理事瓦尔许和斯坦福大学经济学家泰勒，鲍威尔希望美联储以较缓慢的步伐升息。 利率偏低会削弱一国货币对投资者的吸引力。 美国9月消费者支出以逾八年来最快速度增长， 但汇市对该报告无甚反应。 上周五数据显示，美国第三季经济增长年率为3.0%，这是2014年以来美国首次连续两季经济成长在3%或以上。 美国就业数据和采购经理人指数(PMI)将在本周公布。 尽管近期经济数据强劲，预期美国将继续加息，以及市场出脱过多的美元空头头寸，但瑞银的经济学家对美元前景保持谨慎，因担心全球经济成长提速，可能对美元不利。 瑞银预计，全球经济成长加速，意味投资者将在全球主要和新兴市场寻找具吸引力的投资机会，美国的投资收益仅略高于其它市场，投资者对该国资产的投资兴致不大。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1649 1.1608 +0.35 +10.81 1.0513 美元/日圆 113.17 113.67 -0.44 -3.17 116.87 欧元/日圆 131.84 131.91 -0.05 +7.07 123.14 美元/瑞郎 0.9942 0.9975 -0.33 -2.32 1.0178 英镑/美元 1.3207 1.3127 +0.61 +7.06 1.2336 美元/加元 1.2828 1.2805 +0.18 -4.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.6352 6.6465 -0.17 -4.84 6.9726 澳元/美元 0.7687 0.7676 +0.14 +6.54 0.7215 欧元/瑞郎 1.1583 1.1584 -0.01 +8.08 1.0717 欧元/英镑 0.8819 0.8840 -0.24 +3.53 0.8518 新西兰元/美元 0.6875 0.6879 -0.06 -0.95 0.6941 美元/挪威克朗 8.1487 8.1449 +0.05 -5.65 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4953 9.4554 +0.42 +4.51 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3515 8.3494 +0.03 -8.30 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7324 9.6929 +0.41 +1.59 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)