更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--1月17日-1月24日

(新增1月21日德国社会民主党全国代表大会) (除特别说明外，均为GMT时间)

1月17日(三)

瑞典乌普萨拉--瑞典央行副总裁沃尔森就当前货币政策形势发表谈话(1350)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯参加金融仲裁与经纪商协会成立仪式(1145)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就任命鲍威尔出任美联储主席的提名举行投票(1500)。

新泽西州新不伦瑞克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特以货币政策沟通为题发表演说(2130)。

棕榈海滩--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗参加一场关于当前经济形势和货币政策的讨论(2000)。

渥太华--加拿大央行发布货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯主持一场记者会，讨论货币政策报告的内容(1615)。

雅加达--印尼央行召开理事会议(至18日)。

开普敦--南非央行开始为期两天的货币政策会议(至18日)。

1月18日(四)

北京--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(至19日)。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔与德国央行总裁魏德曼在一个会议上发表讲话。

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就货币政策发表讲话(2305)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔参加IMF与德国央行联合举办的“德国--当前经济政策讨论”会议的一个小组讨论，主题为“危机后欧元区与德国的工作日程：未来道路的选择”(1430)。

马尼拉--菲律宾财政与社会经济计划部长和央行副总裁在一个全球基建论坛上发言。

孟买--印度央行副总裁N S Vishwanathan在一个信用市场会议上发表讲话(1000)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议并宣布利率决定。

雅加达--印尼央行理事会议(最后一天)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

马尼拉--菲律宾财政部及社会经济规划部的部长，以及央行副总裁出席第一届基础设施战略全球论坛。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦向金融行业发表新年讲话(1730)。

1月19日(五)

北京--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(最后一日)。

柏林--德国总理梅克尔和IMF总裁拉加德会面并进行非正式会谈。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话(1830)。

华盛顿--美联储金融监管副主席夸尔斯就“银行监管”发表讲话(1800)。

1月21日(日)

北京--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛。

波昂--德国社会民主党(SPD)召开全国代表大会，决定是否开始正式谈判组建联合政府。

1月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团财长会议。

东京--日本央行货币政策会议(至23日)。

1月23日(二)

上海--第六届中国电子商务年会。

东京--日本央行公布货币政策决定。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)。

1月24日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 李婷仪)